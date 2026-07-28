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Minacce al comandante di polizia Biagio Chiariello: denunciato un uomo a Pozzuoli

Il tutto nato durante un normale controllo a Castel Volturno, nel Casertano. L’uomo, originario di Pozzuoli, è stato denunciato, e dovrà rispondere di minacce.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Il comandante provinciale della polizia di Caserta Biagio Chiariello
Il comandante provinciale della polizia di Caserta Biagio Chiariello

Identificato e denunciato l'uomo che aveva minacciato il comandante provinciale della polizia di Caserta, il colonnello Biagio Chiariello, durante un normale controllo. La vicenda è accaduta sul litorale di Castel Volturno, durante  le operazioni di contrasto al bracconaggio ittico condotte dagli agenti nei pressi di un'area destinata all'attracco di imbarcazioni da pesca. L'uomo era stato fermato per un normale controllo durante le operazioni di contrasto al bracconaggio ittico condotte dagli agenti nei pressi di un'area destinata all'attracco di imbarcazioni da pesca.

A fermarlo, oltre al colonnello Chiariello, anche un altro agente in abiti civili. Durante il controllo, nel quale sono emersi a suo carico precedenti di polizia e l'assenza dell'assicurazione obbligatorio del proprio veicolo, è scattato il sequestro del mezzo, che ha fatto infuriare l'uomo, iniziando a rivolgersi al comandante Chiariello con espressioni dal contenuto minaccioso e intimidatorio. Alla fine per lui è scattata l'identificazione e la denuncia per minacce.

Il colonnello Biagio Chiariello è molto noto soprattutto dopo le minacce di morte ricevute nel marzo 2022, che lo costrinsero alla scorta: all'epoca era il comandante della Polizia Municipale di Arzano. In particolare, a colpire fu il metodo con cui venne "accolto" quando era arrivato ad Arzano trasferito da Frattamaggiore: gli vennero fatti trovare dei manifesti funebri  che ne annunciavano la morte. "Qui siamo ad Arzano, non a Frattamaggiore. Qui ad Arzano il casino non ci piace" si leggeva sui manifesti, sui quali campeggiava la foto del comandante Chiariello.

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