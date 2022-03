Minacce di morte al comandante dei vigili di Arzano: Biagio Chiariello sotto scorta Biagio Chiariello, comandante della Polizia Municipale di Arzano, è sotto scorta in seguito alle minacce: pochi giorni fa il finto manifesto funebre al Comando.

A cura di Nico Falco

Il comandante della Polizia Municipale di Arzano, Biagio Chiariello, è da ieri sotto scorta. La decisione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in seguito all'ultimo episodio, risalente a lunedì scorso; sul muro interno dell'autoparco del Comando era stato fatto trovare un finto manifesto funebre con cui si annunciava la morte del colonnello e una scritta dal tono intimidatorio: "Qui stiamo Arzano no a Frattamaggiore qui ad Arzano casino non ci piace".

L'assegnazione della scorta è stata resa nota dal consigliere comunale Antonio Iazzetta: "Il comandante della polizia municipale, Biagio Chiariello, sarà scortato. È brutto essere contenti per una persona che perde la sua libertà, ma è giusto che il Comitato abbia deciso così". Chiariello è comandante della Polizia Municipale di Arzano da poco più di un anno, prima aveva svolto lo stesso ruolo a Frattamaggiore; già dalle prime settimane del nuovo incarico aveva avviato operazioni antiabusivismo, concentrate soprattutto nella zona delle palazzine popolari controllata dal clan della "167", collegato agli scissionisti.

Durante una di quelle era stato minacciato da un parente di un boss locale. L'anno scorso, quando era appena arrivato ad Arzano, fu oggetto di minacce di morte (insieme alla segretaria del Comune e al commissario prefettizio) con una lettera recapitata al Comune e firmata "167". Sulle intimidazioni la Procura ha avviato una indagine. Nei giorni scorsi, in seguito all'ennesimo episodio col finto manifesto funebre, numerosi cittadini di Arzano hanno manifestato a sostegno del comandante e sono stati affissi manifesti in sua difesa.