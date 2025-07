Minacce a Capacchione e Saviano, condanne per il boss Bidognetti e l’avvocato Santonastaso. Lo scrittore in lacrime

Capacchione e Saviano prima della sentenza

Un anno e mezzo di carcere per il boss dei Casalesi Francesco Bidognetti, (detto Cicciotto ‘e mezanotte) e un anno e 2 mesi di carcere per l'avvocato Michele Santonastaso. Arriva la sentenza d'Appello per le minacce, datate 2008, ai danni dello scrittore Roberto Saviano e della giornalista Rosaria Capacchione, entrambi sotto scorta. Il fatto avvenne durante il processo di appello "Spartacus" a Napoli nei confronti del clan dei Casalesi: un editto vero e proprio, pronunciato dall'avvocato del boss in Aula che fu subito etichettato come minaccia grave ai danni dei due giornalisti casertani. Nel procedimento sono parte civile la Federazione nazionale della Stampa, ovvero il sindacato dei giornalisti e l'Ordine dei giornalisti.

L'iter processuale è stato lungo e non privo di frustranti rinvii: nel 2016 fa era stata dichiarata nulla la sentenza di primo grado dalla Corte di Appello di Napoli per incompetenza territoriale e il procedimento era stato trasferito a Roma. Nel 2021 era arrivata la sentenza di primo grado. Oggi, 17 anni dopo i fatti, la condanna in Appello. La vicenda è quella del famoso "proclama", l'editto contro Saviano e Capacchione letto durante il processo Spartacus del 2008, un procedimento penale che iniziò nel 1998 e terminò solo nel 2010 e che riguardò ben 115 persone e gran parte del clan dei Casalesi, tra cui il boss Francesco Schiavone (detto Sandokan).

Già all'epoca fu chiara la natura e la pericolosità delle parole pronunciate in Aula da Santonastaso. Fu definito editto poiché faceva espresso riferimento ai giudici che – secondo quelle discorso – erano stati «influenzati» da ciò che avevano scritto «i giornalisti prezzolati». Una intimidazione vera e propria, sotto forma di iniziativa della difesa di Bidognetti. Quella sortita cambiò la vita di Rosaria Capacchione, una delle giornaliste più attendibili operanti sul territorio del Casertano, nonché memoria storica dei fatti del clan dei Casalesi: fu messa sotto scorta. Roberto Saviano che era già sotto protezione dopo il best seller "Gomorra", si vide rafforzare il dispositivo di sicurezza a sua tutela.

Leggi anche Aversa, senzatetto ucciso a colpi di pistola in un casolare abbandonato

Roberto Saviano in lacrime: "Mi hanno rubato la vita"

Subito dopo la lettura della sentenza Saviano è scoppiato in lacrime. Dice: «Mi hanno rubato la vita. Sedici anni di processo non sono una vittoria per nessuno ma ho la dimostrazione che la camorra in un'aula di tribunale, pubblicamente ha dato la sua interpretazione: che è l'informazione a mettergli paura. Ora abbiamo la prova ufficiale in questo secondo grado che dei boss con i loro avvocati firmarono un appello dove misero nel mirino chi raccontava il potere criminale. E non attaccarono la politica ma il giornalismo insinuando che avrebbero ritenuto i giornalisti, e fu fatto il mio nome e quello di Rosaria Capacchione, i responsabili delle loro condanne. Non era mai successo in un'aula del tribunale, in nessuna parte del mondo».

Rosaria Capacchione prima della sentenza

Rosaria Capacchione: "Ci sono tre sentenze di merito ora"

Rosaria Capacchione, una vita passata nei giornali a fare cronaca, seguendo stragi e faide di camorra, soprattutto in Terra di Lavoro, è come al solito asciutta nelle dichiarzioni, come se stesse annotando informazioni su un taccuino: «A me, vedi, interessa poco oggi come andrà in Cassazione. E sai perché? Perché ci sono tre sentenze di merito, una annullata e due di condanna per minacce. Se domani in Cassazione qualcuno troverà il cavillo, beh, non mi interessa. Quella era una minaccia vera».

Una minaccia che a Capacchione costò una grave limitazione: «Sì, a me me l'ha cambiata la vita, in vari modi. Sicuramente perché oggi ho la scorta ed è una limitazione. Ma mi ha anche danneggiato professionalmente. Conosci qualcuno che oggi mi chiederebbe di parlare di qualcosa di diverso del clan dei Casalesi? Sono una giornalista, eppure altri fatti non ne posso raccontare. Le vicende mi hanno ingabbiata in un ruolo, tipo la "madonnina sul comodino" e io non sono stata mai così. Questo è il danno peggiore che si può fare ad un giornalista. E non si torna indietro».