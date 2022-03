Scontro al GF Vip tra Lulù e Jessica: “Non sei normale, che scena ridicola” Al Grande Fratello Vip, scontro tra Jessica e Lulù Hailé Selassié per la preparazione di un dolce. Jessica ha ammesso di essere felice che il reality stia per finire: “Così non ti vedo e non ti sento”.

A cura di Daniela Seclì

Il Grande Fratello Vip sta ormai per giungere al termine. La prospettiva della finale ormai alle porte, tuttavia, non rasserena di certo gli animi. Jessica Hailé Selassié e la sorella Lulù hanno battibeccato anche in queste ore. Il motivo del contendere, il modo in cui preparare un dolce. Ecco cosa è successo tra loro.

La lite durante la preparazione di un dolce

Jessica Hailé Selassié e Lulù Hailé Selassié non sono nuove agli scontri nella casa. Lulù, in particolare, non si tira mai indietro quando si tratta di esprimere la sua opinione, anche con toni a volte eccessivi. Jessica, invece, è sempre apparsa più conciliante. Le indicazioni di quest'ultima su come prendersi cura della cucina durante la preparazione di un dolce, hanno infastidito la sorella. Jessica ha invitato Lulù a stare più attenta: "Continui a sporcare". La principessa etiope, stufa, le ha chiesto di tacere: "Puliamo alla fine. Basta Jessica".

Lo scontro tra Lulù e Jessica

Jessica ha insistito, rimarcando ancora una volta: "Stai sporcando". Ma Lulù ha ribadito che si può pulire e dunque, non è il caso di farne un dramma: "Si pulisce. Ragazzi scusate, pubblico che ci guarda, ignorate questa scena ridicola e scusatemi se insiste. Tu non sei normale". La sorella ha provato a spiegarle dove ritiene che sbagli:

"Fai le cose fatte male come i bambini. Menomale che quando andiamo a casa non ti vedo e non ti sento. Stai sporcando tutto, lo butti tutto fuori".

Ma Lulù ha chiuso il discorso: "Lo sporco si pulisce, esiste il verbo pulire proprio per questo, per pulire lo sporco. Lo dico per te, stai facendo una scenata ridicola che non serve a nulla. Non è una cosa grave che non si può risolvere. Stai facendo una tragedia come se fosse una cosa grave". Intanto, è tutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip, che si terrà lunedì 14 marzo su Canale5.