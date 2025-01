video suggerito

Scintille tra Alfonso e Helena al GF: "Per colpa tua Signorini ci ha fatto una me**a, non ti sai controllare" In un recente confrontoal Grande Fratello, Alfonso D'Apice ha detto a Helena Prestes tutto quello che pensa di lei, dal caso del bollitore fino ai suoi comportamenti recenti: "Sei poco educata, non sai portare rispetto al gruppo". Al napoletano non sarebbe andata giù la ramanzina di Signorini agli inquilini dopo lo scontro tra lei e Jessica Morlacchi. Ecco cosa è successo.

A cura di Sara Leombruno

Durante un momento di chiacchiere in giardino nella Casa del Grande Fratello, la conversazione tra Alfonso D'Apice e Helena Prestes ha preso una piega inaspettata. Il napoletano stava spiegando alla modella perché l'avrebbe nominata: "Per la scena del bollitore, ma non solo". Il ragazzo sostiene che lei non gli abbia dato modo di spiegarle cosa non va nei suoi comportamenti: "Ti trovo poco educata col gruppo, passami il termine, lo so che i tuoi genitori ti hanno insegnato l'educazione, ma tu l'hai espressa poco. Ti volevo spiegare ma tu non mi hai dato modo di parlare, quella cosa l'ho trovata una mancanza di rispetto". A D'Apice non sarebbe andata giù la ramanzina di Alfonso Signorini ricevuta dopo lo scontro tra lei e Jessica Morlacchi. Ecco cosa è successo.

Il confronto tra Alfonso D'Apice e Helena Prestes

Helena Prestes ha risposto a quanto detto dall'inquilino: "Pensi sia maleducata e che non faccia parte del gruppo, è una tua opinione e la rispetto, non posso fare altro". Secondo lei, tuttavia, attaccandola, lui si starebbe solo adeguando alle idee degli altri concorrenti: "Tu non vuoi aprirti con me, non hai mai voluto perché vuoi osservare bene. Hai osservato la situazione del gioco di questa Casa e hai scelto di venirmi contro perché ti veniva comodo".

D'Apice ha continuato a esprimere il suo punto di vista: "Il tuo comportamento ha influenzato la mia convivenza qua dentro e quella di tutti. Mi sono sempre bacchettato da solo prima di alzare la voce con qualcuno e io non accetto di sentirmi dire quelle cose per colpa tua. Se Alfonso è venuto qua e mi ha fatto una me**a, la colpa è stata tua", ha detto, in riferimento alla ramanzina di Alfonso Signorini di qualche sera fa. "Io reputo di essere una persona molto per bene, non metto in dubbio che lo sia anche tu, ma non ti sai controllare, mai", ha affermato l'ex di Temptation Island.

La reazione di Helena

Decisa la reazione di Prestes: "Non mi piace niente di quello che stai dicendo, anche a me non stai molto simpatico, mi attacchi perché ti fa comodo". A quel punto, la modella brasiliana si è alzata ed è andata via: "Tieniti per te i tuoi pensieri, possiamo concludere questa conversazione? È meglio per te, tu stai facendo davvero una figuraccia". Una volta andata via, Zeudi Di Palma l'ha difesa: "Tu stai avendo un atteggiamento prevenuto nei suoi confronti".