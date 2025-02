video suggerito

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli discutono al GF, lui stufo: "Tu vuoi parlare solo di Helena e Javier" Alfonso D'Apice ha accusato Chiara Cainelli al GF "di voler parlare solo di Javier, Helena e Zeudi": "Ma che me ne frega? Mi hai fatto venire mal di testa", le parole del concorrente alla fidanzata conosciuta nel reality.

A cura di Gaia Martino

Primo battibecco nella casa del Grande Fratello per la nuova coppia nata in casa, quella composta da Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice. L'ex di Uomini e Donne si è indispettita con il fidanzato che avrebbe trascorso la serata di ieri a parlare della sua ex Federica e della loro lunga storia d'amore. Arrivato il momento del confronto tra i due, l'argomento si è spostato su altro. Alfonso ha accusato Chiara di voler parlare "solo del bacio tra Helena e Javier".

Lo scontro tra Chiara e Alfonso

Chiara Cainelli ha accusato Alfonso D'Apice di aver parlato tutta la sera della sua ex senza coinvolgerla. "È il mio passato e mi andava che lo sentissi anche tu" ha commentato il napoletano spiegandole di aver parlato di Federica Petagna solo per rispondere alle curiosità di Iago. La discussione, però, si è spostata in poco tempo su altro, quando i due si sarebbero trovati in disaccordo sul comportamento di Javier durante i commenti a cena. Alfonso, allora, l'ha accusata di voler passare il tempo a sparlare degli altri.

Alfonso a Chiara: "Voglio stare con te, ma basta parlare degli altri"

"Io ti ascolto ma se vuoi stare tutta la giornata a parlare di Helena, Zeudi, Javier, ma che me ne fotte? Sei stata tutto il pomeriggio a parlare di loro, mi è venuto il mal di testa. Che me ne frega a me? Voglio stare con te, ma se ti sento parlare sempre delle stesse cose penso "Ma parla solo di questo?". Già stiamo chiusi qua dentro, poi l'unico argomento brillante è se Javier ha baciato Helena" ha continuato Alfonso invitando la fidanzata a ragionare sugli argomenti da trattare, soprattutto quando stanno insieme. Chiara, allora, ha provato a spiegargli il motivo per il quale discute di questi fatti: Zeudi avrebbe detto una frase che la tirerebbe in ballo. "A te non frega un ca**o di parlare di queste cose, ma io in amicizia sono fatta così. Siamo qui dentro chiusi, se avessi altre cose da fare non me ne fregherebbe niente". D'Apice ha allora concluso: "Se vuoi stare tutto il giorno a parlare di questa cosa, ci sta pure che lui ti manda a ca*are".