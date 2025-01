video suggerito

Helena Prestes e la tentata aggressione a Jessica Morlacchi al GF: "Mi vergogno, non le avrei fatto del male" Nella casa del Grande Fratello si discute della tentata aggressione di Helena Prestes ai danni di Jessica Morlacchi. La modella brasiliana ha confessato di voler fare un passo indietro e provare a chiedere scusa: "L'ho vista spaventata, mi dispiace. Non le avrei fatto del male".

Dopo quanto accaduto due sere fa tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes, nella casa del Grande Fratello non si parla d'altro. Le due concorrenti hanno litigato alzando i toni e davanti a provocazioni e offese, Helena ha reagito tentando di aggredire Jessica con un bollitore. A distanza di due giorni la modella brasiliana ha ragionato sul suo comportamento ammettendo di aver esagerato: "Non le avrei fatto del male".

Le parole di Helena Prestes dopo l'aggressione a Jessica Morlacchi

"Mi è passato per la testa di chiedere scusa perché ho visto lei spaventata, non le avrei fatto del male". Con queste parole Helena Prestes si è confrontata con alcuni dei suoi inquilini dopo la tentata aggressione di due sere fa. La modella ha così continuato: "Ha puntato gli occhi fissi contro di me, ha detto più di tre cose che mi hanno fatto male, le ho chiesto di smettere e lei non ha smesso. Non voglio niente da lei, ma mi dispiace. Non le avrei mai fatto del male. L'ho vista spaventata. Ho cercato di uscire da quella situazione, dovevo affrontarla. Non è la prima volta, non sapevo rispondere con parole. Non le avrei mai fatto del male. Stessa cosa volevo fare con Shaila Gatta quando mi urlava addosso, volevo buttarle il bicchiere di vino in faccia per spegnerla. Mi stava offendendo, Jessica si stava facendo del male, a lei stessa e anche a me".

Luca Calvani si è schierato dalla sua parte giustificando il suo scatto d'ira arrivato dopo numerose provocazioni: "C'è stato uno scambio molto brutto, episodi scatenanti disposti con grande aggressività verbale. Riconosco che verbalmente non sei ferrata come un'italiana e hai risposto in maniera fisica". "Lei non si vergogna di chiamarmi imbecille?" ha continuato Helena prima della replica dell'attore: "Questa cosa non devi impugnarla ora, ti stai mettendo dalla parte di giudicare lei. Tu devi dire e rispondere di quello che hai fatto te. Eri nervosa e provocata, hai gettato una scintilla in un pagliaio. Sotto, il pagliaio, aveva candelotti di dinamite".

In lacrime, in un secondo momento, con Stefania Orlando, Helena Prestes ha poi aggiunto: "Ho vergogna di me, non ho mai fatto una cosa del genere. Voglio chiedere scusa perché ho visto paura negli altri e io non voglio questo".

Lo sfogo di Jessica

Mentre Helena Prestes ragionava sul suo comportamento, anche Jessica Morlacchi ha parlato di quanto accaduto. Dopo il confronto con Calvani che l'ha accusata di aver esagerato con i toni e con le parole, la cantante ha detto: "Loro pur di stare accanto a lei stanno in questo teatrino e stanno zitti. Ho messo a repentaglio un'amicizia (con Luca Calvani, ndr), chi ti dice che Luca è così intelligente? Forse è solo un bravo giocatore".

In un secondo momento, poi, Jessica Morlacchi ha ribadito la sua posizione: "Io lo sguardo non lo abbasso, mi dispiace. Non ho un carattere così, se ti guardo non aspetto. Hai fatto il panico, hai tirato un bollitore. Fino a lunedì, vai".