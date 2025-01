video suggerito

Helena stronca Zeudi al GF: “Sei prepotente, non voglio rapporto con te”. La scelta prima della possibile squalifica Dopo la lite con Jessica Morlacchi, Helena Prestes sta vivendo giorni particolari nella Casa del GF. Dopo essersi allontanata da gran parte del gruppo, nelle ultime ore ha deciso di mettere le cose in chiaro anche con Zeudi Di Palma: “Non voglio un rapporto sentimentale con te, devi crescere”. La decisione a poche ore dalla puntata dell’8 gennaio, durante la quale potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare verso di lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Giorni particolari quelli che sta vivendo Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello. Dopo l'acceso confronto con Jessica Morlacchi, a seguito del quale le ha lanciato addosso un bollitore pieno d'acqua, la modella brasiliana si è allontanata da gran parte del gruppo, concedendosi la compagnia dei soli inquilini di cui si fida ciecamente. Tra questi non c'è Zeudi Di Palma, la 23enne napoletana con cui aveva iniziato una storia sentimentale all'interno del reality. Prima l'allontanamento, poi la decisione nelle ultime ore di troncare il rapporto sentimentale con lei: "Sei una ragazzina prepotente, non sei onesta con te stessa", le parole di Prestes. La scelta arriva a due giorni dalla puntata di mercoledì 8 gennaio, durante la quale Helena potrebbe essere squalificata, proprio in virtù del gesto verso Morlacchi.

Il confronto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes

Dopo il litigio con Jessica Morlacchi, Helena e Zeudi si erano allontanate, sollevando la curiosità del resto degli inquilini della Casa. Ieri pomeriggio, quindi, l'ex Miss Italia ha cercato un confronto con la brasiliana: "Ci sono tante persone che mi domandano perché io te non siamo più vicine come prima, perché il nostro rapporto stia evolvendo in un altro modo adesso. Sto cercando di allontanarmi, ma non perché tu non mi piaccia. Anzi, tu mi piaci fin troppo. Ma sono successe troppe cose tra di noi che non mi sono andate giù", ha esordito. Spiegando i motivi della sua decisione, Zeudi ha accusato Helena di essere stata egoista: "Tanti qua dentro hanno il proprio vissuto, la proprio storia, il proprio passato, ma quando tu stai male non prendi in considerazione la sensibilità degli altri". Una posizione non condivisa da Prestes, che ha ribattuto: "Io, quando sto male, cerco di stare da sola".

"Sei una ragazzina prepotente, non voglio avere rapporto con te"

Di Palma ha cercato di spiegare all'inquilina che tra lei e Alfonso D'Apice non c'è niente, nonostante il bacio che si sono scambiati qualche settimana fa: "Tu pensi che quel bacio abbia contato qualcosa? Pensi che tra noi ci sia qualcosa? Tra me e te, per quanto potesse nascere qualcosa, sarebbe finita qua, per questo io mi sono messa in discussione e ho anche pianto, perché capivo che era difficile potesse nascere qualcosa che potesse andare oltre il programma". A quel punto, la risposta della modella è stata decisa:

Io non voglio avere un rapporto sentimentale con te, voglio ridere e scherzare con te da amiche e approfittare dei momenti qui dentro. Tu non sei sincera con te stessa, sei una ragazzina prepotente. Tu devi crescere, io sono più grande di te e non ho voglia di convincere nessuno a stare con me.