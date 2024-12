video suggerito

Stefania Orlando zittisce Zeudi Di Palma al GF: "Non dovete dirvi tutto, da quanto conosci Helena?" Nella Casa del Grande Fratello Zeudi Di Palma si è sfogata con Luca Calvani sulla sua situazione con Helena Prestes. A irritare l'ex Miss Italia è stata una frase di Stefania Orlando.

Il rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes è in crisi dopo che la modella brasiliana si è riavvicinata a Javier Martinez. L'ex Miss Italia, però, non ha intenzione di affrontare la questione con gli inquilini del Grande Fratello. Dopo aver confidato a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato le sue perplessità sulla sincerità di Prestes, si è rifiutata di scendere nei dettaglia della sua situazione sentimentale con Luca Calvani e Stefania Orlando. Quest'ultima, infatti, ha obiettato: "Ricordiamoci che vi conoscete da venti giorni".

Stefania Orlando r Luca Calvani commentano il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma

Quando Luca Calvani si è avvicinato a Zeudi Di Palma per chiederle cosa avesse, l'ex Miss Italia si è lasciata andare ad un lungo sfogo: "Quello che avevo pensato si è rivelato. Sono abbastanza cosciente della realtà dei fatti. Rimarremo amiche. Non enfatizziamo la cosa". Il gieffino ha provato a consolarla: "Non è tutto bianco e nero. Il rapporto con Javi… sono due giorni che si ritrovano". A irritare Di Palma, però, sono state soprattutto le parole di Stefania Orlando: "Questa cosa dell'amicizia che uno si deve dire tutto, nemmeno in amore eh… Da quanto vi conoscete tue e Helena un mese? Venti giorni? Non ti offendere, non la prendere così".

Zeudi Di Palma ferita dal comportamento di Helena Prestes: cosa è successo

Nelle scorse ore Zeudi Di Palma non ha nascosto la sua gelosia per il riavvicinamento tra Javier Martinez e Helena Prestes. L'ex Miss Italia aveva parlato dei suoi sentimenti a Shaila Gatta e a Lorenzo Spolverato: "Ci sono cose che non mi piacciono. A me piacciono le persone chiare. Per me la coerenza e l'onestà sono due cose fondamentali e sono cose che vivono e regnano su tutto. Io sono una persona pensante e intelligente e non mi faccio di certo usare per una clip". Il timore della gieffina, infatti, è quello di essere stata usata: "Se una persona prova sentimenti per un'altra…mi viene da pensare che volesse usarmi. Da quanto si è riavvicinata a Javier? Sono tre giorni. Per me non esiste. Io mi metto a pensare a fare i ragionamenti, mica sono pazza che faccio accuse così senza aver visto".