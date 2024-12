video suggerito

Zeudi Di Palma contro Helena Prestes: “Non mi faccio usare per una clip, non baciarmi se provi sentimenti per un altro” Al Grande Fratello, Zeudi Di Palma non comprende l’improvviso riavvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez. Lo sfogo dell’ex Miss Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello, la gelosia rischia di fare scricchiolare il rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. L'ex Miss Italia ha notato una ritrovata vicinanza tra la modella e Javier Martinez e ha confidato a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di sentirsi usata per ottenere spazio durante la diretta del reality.

Lo sfogo di Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma ritiene che Helena Prestes sia ancora interessata a Javier Martinez. Da quando il gieffino si è riavvicinato alla modella dicendo di non voler perdere la sua amicizia, i due trascorrono più tempo insieme. L'ex Miss Italia ha confidato a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta:

Ci sono cose che non mi piacciono. A me piacciono le persone chiare. Per me la coerenza e l’onestà sono due cose fondamentali e sono cose che vivono e regnano su tutto. Io sono una persona pensante e intelligente e non mi faccio di certo usare per una clip. Spero di non essere stata usata più che altro.

Zeudi Di Palma pensa che Helena Prestes l'abbia usata

Zeudi Di Palma, come riporta Biccy.it, ha proseguito nel suo sfogo: "Se una persona prova sentimenti per un’altra…mi viene da pensare che volesse usarmi. Da quanto si è riavvicinata a Javier? Sono tre giorni. Per me non esiste. Io mi metto a pensare a fare i ragionamenti, mica sono pazza che faccio accuse così senza aver visto". Quindi ha concluso dicendo di non sentirsi più a suo agio con Helena:

Stamani ci hanno chiamate in confessionale in coppia per dare il buongiorno, ma io non volevo farlo, perché avevo già capito tutto, avevo previsto la cosa che sta uscendo di lei e lui. Ma mica sono cretina. Quando una mi prende in giro poi non mi sento più a mio agio. Lei con Lorenzo si è arresa, adesso è sempre con Javier. Io dico solo non mi baciare sotto le coperte se hai sentimenti per un altro.