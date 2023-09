Scherzo al GF per Rosy Chin, urla spaventata in cucina per colpa di Letizia Petris: “Ora vedrete”

Cominciano le alleanze e i momenti divertenti tra i concorrenti della casa del Grande Fratello 2023. La vittima del primo scherzo di questa edizione è stata Rosy Chin, chef italo cinese, che con la sua storia sta già conquistando il pubblico. A organizzarglielo Letizia Petris, con la complicità di alcuni inquilini. Ecco come ha reagito la diretta interessata, che già promette vendetta.

Alcuni concorrenti hanno fatto credere a Rosy Chin che avesse lasciato il forno della cucina acceso e che il polpettone da lei cucinato stesse bruciando al suo interno. La chef era più che convinta di averlo spento ma è comunque corsa a vedere cosa stesse accadendo. Una volta arrivata, non ha visto nessun fumo né sentito odore di bruciato. "Allora niente, può essere che mi sono sbagliato io", ha detto Paolo Masella, complice dello scherzo, che aveva lanciato il falso allarme. La concorrente ha iniziato a intuire che ci fosse sotto qualcosa, senza però capire cosa. Così, si stava dirigendo verso il giardino quando Letizia Petris, all'improvviso, è saltata fuori dalla spazzatura. Rosy Chin si è spaventata moltissimo e ha detto: "Avete iniziato qualcosa… vedrete".

Recentemente sta facendo il giro dei social un video in cui Rosy Chin fa un commento sugli uomini cinesi, nello specifico su una questione che lei considera "anatomica". Ecco cosa ha detto:

Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico. Ma non è antipatica. Avete presente i cliché su noi? Io non ho visto una enciclopedia di cactus. Quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire. Ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica