Accetta il cambio per gioco ad Affari Tuoi, ma il Dottore lo obbliga a procedere: “Hai scherzato con il fuoco”

A cura di Sara Leombruno

Quello di ieri sera durante la partita di Ricardo ad Affari Tuoi è stato un momento decisamente curioso. Il concorrente, nato in Spagna ma cresciuto in Veneto, ha scelto il cambio dopo i suoi primi sei tiri, ma pochi istanti dopo ha rivelato a tutti che stava solo scherzando: "Sè c'è una cosa di me, è che mi piace giocare". Il Dottore, però, è intervenuto all'istante, costringendolo comunque a procedere.

L'equivoco del cambio accettato per gioco ad Affari Tuoi

Dopo i primi sei tiri, come di consueto il Dottore telefona a Stefano De Martino per chiedergli di proporre al giovane concorrente se voglia il cambio o l'offerta. Ricardo chiede il cambio e il conduttore lo comunica, chiudendo la telefonata. A quel punto, però, il veneto interviene di nuovo: "Se c'è una cosa di me è che scherzo molto, infatti rifiuto il cambio e vado avanti".

Il conduttore risulta subito perplesso e infatti, da lì a poco, riceve una nuova chiamata dal Dottore, che lo obbliga a procedere comunque: "Purtroppo devi cambiare, hai detto che lo avresti fatto. Mal che vada, puoi tenere l'8 da parte e provare a recuperarlo dopo", gli suggerisce De Martino. Il pacchista, suo malgrado, sceglie il 9.

Come è finita la partita di Ricardo

Per fortuna, dopo poco il concorrente riesce davvero a recuperare il suo numero 8. Dopo aver rifiutato più volte altri cambi, si ritrova in una situazione di parità tra blu e rossi: 0 e 100 da un lato, 20mila e 100mila dall'altro, e tra i quattro pacchi c'è anche il 9. La penultima offerta è quella da 20mila euro, ma "la vita è fatta di rischi", quindi la rifiuta. Nel 9 che aveva scelto all'inizio ci sono solo 100 euro. L'offerta finale è quella da 40mila che, su suggerimento della madre Valentina, Ricardo sceglie di accettare: "Nella vita, a volte, ci si deve accontentare". Nell'8 ne aveva la metà.