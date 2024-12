video suggerito

Sanremo Giovani, chi sono gli otto finalisti Nella serata di martedì 10 dicembre 2024, sono stati selezionati i finalisti di Sanremo Giovani si tratta di Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale Lp e Lil Jolie. A loro si aggiungono i due nomi di Area Sanremo: Maria Tomba ed Etra. Gli otto artisti si contenderanno la partecipazione alle Nuove Proposte, nello show del 18 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella serata di martedì 10 dicembre sono stati decretati i sei finalisti di Sanremo Giovani, durante il programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai2, a loro si sono poi aggiunti i due cantanti del percorso di Area Sanremo. Sono stati selezionati: Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale Lp e Lil Jolie. Gli otto artisti, ora, approderanno su Rai1 il 18 dicembre con lo show in prima serata condotto da Carlo Conti, in cui verranno scelti, poi, i quattro nomi di coloro che parteciperanno al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. A scegliere i finalisti sono stati, oltre al direttore artistico della kermesse, anche Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi sono gli otto finalisti di Sanremo Giovani

Gli artisti che hanno superato le fasi di selezione di Sanremo Giovani sono Mew, 25 anni ed ex partecipante ad Amici che vinto la sfida contro Questo e Quello; Andrea Settembre 24 anni ed ex volto di X Factor che ha vinto contro Bosnia; Alex Wyse già talento di Amici che ha vinto contro Tancredi; Vale Lp e Lil Jolie la seconda protagonista della scorsa edizione di Amici, che hanno battuto Arianna Rozzo e infine Angelica Bove, emergente che ha superato Mazzariello. L'altro finalista è Selmi anche lui proveniente da X Factor. A questi sei nomi si aggiungono quelli di Maria Tomba, già vista ad X Factor ed Etra provenienti da Area Sanremo.

Le anticipazioni della finale del 18 dicembre 2024

Come anticipato, i sei finalisti di Sanremo Giovani e le due artiste provenienti da Area Sanremo dovranno poi sfidarsi nuovamente per conquistare un posto nelle Nuove Proposte del Festival. Saranno quattro i giovani che potranno esibirsi sul palco dell'Ariston, a decretare i loro nomi sarà una giuria che assisterà alle performance di mercoledì 18 dicembre, in prima serata su Rai1, con uno show condotto da Carlo Conti.