Samira Lui furiosa con Giuseppe Garibaldi: “Io gelosa? È lui che ci ha provato con me come un baccalà” Dopo la puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 12 ottobre, Samira Lui si è sfogata e ha detto cosa pensa di Giuseppe Garibaldi.

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 12 ottobre è stata particolarmente intensa per Samira Lui. La modella ed ex professoressa de L'Eredità ha preso molto male alcune dichiarazioni di Giuseppe Garibaldi. Quest'ultimo ha sostenuto di aver visto una certa gelosia in Samira, dopo che lui si è avvicinato a Beatrice Luzzi. La gieffina è andata su tutte le furie, tanto che Garibaldi ha dovuto scusarsi. Lo sfogo è proseguito anche dopo la diretta con Alfonso Signorini.

Samira Lui nega di avere un interesse per Giuseppe Garibaldi

Dopo la puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 12 ottobre, Samira Lui si è sfogata con Massimiliano Varrese e Ciro Petrone. Ha spiegato di trovare assurdo che Giuseppe Garibaldi lasci intendere che lei provi un interesse nei suoi confronti e che, addirittura, sia gelosa del suo rapporto con Beatrice Luzzi:

Lui deve pensare che è assurdo che la butti sul ridere e dica che sono gelosa e che mi è dispiaciuto quando non mi ha fatto più apprezzamenti. Oh, ma come ti permetti? Per me è assurdo proprio pensarlo e dirlo.

La gieffina sostiene di avere respinto Giuseppe Garibaldi per un mese

Così, Samira Lui si è lasciata andare a una confidenza. Ha spiegato che per più di un mese ha respinto le attenzioni di Giuseppe Garibaldi, ma ha evitato di farlo platealmente per non fargli fare la figura del "baccalà":

Da un mese avrei potuto dire: "Guarda questo che come un baccalà ci prova con me ed è ovvio che non m'interessa". Avrei potuto farlo, ma è un mese che lo tutelo perché non voglio che esca come un baccalà. Capito?

Massimiliano Varrese ha precisato di non avere intenzione di difendere Giuseppe Garibaldi, ma ha comunque invitato Samira Lui ad apprezzare il gesto fatto dal concorrente, che ha provato a rimediare scusandosi con lei in diretta. Ma Samira è stata lapidaria: "Poi ci penserò, ma ora non mi interessa proprio niente".