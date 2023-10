Samira Lui: “Con Giuseppe siamo amici. Mi piace? Follia”, ma era stata lei stessa ad ammetterlo Samira Lui “scandalizzata” in diretta al Grande Fratello dopo le insinuazioni relative al fatto che le piaccia Giuseppe Garibaldi. “Sono scioccata. Siamo sempre stati amici, una follia dire che sono gelosa”. Dimentica che era stata lei stessa ad ammetterlo.

L’incomprensibile reazione di Samira Lui che, in diretta al Grande Fratello nella puntata, si “scandalizza” di fronte all’insinuazione secondo la quale sarebbe gelosa di Giuseppe Garibaldi e del suo rapporto con Beatrice Luzzi. Dopo essere stata convocata nel confessionale dal conduttore Alfonso Signorini e avere visto una clip che riassume quanto accaduto negli ultimi giorni, la modella si è detta sconvolta dal fatto che il filmato proposto dalla produzione del GF avesse suggerito la possibilità che le piacesse Giuseppe. E infatti, appena presa la parola, Samira ha chiarito: “Sono scioccobasita. La nostra è sempre stata un’amicizia anche se nella Casa avevano notato certe attenzioni da parte sua nei miei confronti. Sono andata a cercarlo perché lui aveva smesso di parlarmi. Mi sembra una follia dire che sono gelosa”.

Samira Lui alza la voce contro Alfonso Signorini

In diretta, quando Alfonso Signorini l’ha interrogata a proposito dei motivi per i quali si è avvicinata a Garibaldi proprio quando lui si è allontanato per coltivare il rapporto con Beatrice Luzzi, Samira ha perso la pazienza e alzato la voce contro il conduttore. “Non avrei dovuto considerarlo quando si è allontanato? Che c’entra? Avevamo un bel rapporto”, si è inalberata Samira quando Signorini ha provato a chiederle conto del suo atteggiamento.

Ma Samira aveva ammesso che Giuseppe Garibaldi le piace

La reazione di Samira nel blocco dedicato al suo rapporto con Giuseppe è incomprensibile soprattutto alla luce di quanto lei stessa aveva dichiarato qualche giorno fa quando, davanti ad alcune coinquiline, aveva ammesso che Garibaldi le piace. “Un po’”, aveva risposto sorridendo quando le avevano chiesto se Giuseppe le piacesse, scatenando la sorpresa delle amiche. “Veramente? È uno scoop”, aveva infatti commentato Heidi Baci. Preoccupata che la conversazione fosse ascoltata, la donna aveva perfino chiesto alle amiche di abbassare la voce. Ma in diretta la versione è cambiata.