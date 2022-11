Saluto romano di Montesano a Ballando, nei video: “Enrico consapevole di volere fare scandalo” Un flash di Dagospia chiarisce il contenuto dei video che dalla Rai sostengono di avere a proposito dell’atteggiamento tenuto da Enrico Montesano dietro le quinte di Ballando con le stelle.

A cura di Stefania Rocco

Scoppiato il caso Enrico Montesano a Ballando con le stelle, tutte le parti in gioco in questa vicenda sono rimaste ferme sulle proprie posizioni. L’attore, filmato mentre indossa una maglietta della Decima Mas, parla di una maglia indossata in mancanza di altro con cui sostituirla, attacca la Rai (sostiene avessero visto la maglietta in questione senza avanzare obiezioni) e “qualcuno” di avere strumentalizzato questa vicenda per estrometterlo dal programma. La televisione di Stato, invece, lascia trapelare la notizia che esistano dei video durante i quali Montesano, in sala prove, avrebbe steso il braccio in un saluto romano. Video che però non sono stati diffusi.

Il contenuto dei video di Enrico Montesano a Ballando con le stelle

È Dagospia, in un flash, a raccontare per sommi capi il contenuto dei video in questione dopo che la notizia del saluto romano è stata smentita dall'attore e da Alessandra Tripoli. “Flash – Durante le prove di ‘Ballando’, Enrico Montesano si è esibito per caso nel saluto fascista con indosso la maglietta della Decima Mas? Manco per il ca***: nella registrazione video in possesso della Rai si vede il comico che, davanti a uno specchio, fa una piroetta accompagnata dal braccio teso ed esclama: ‘Così si inca***no tutti!’ (Altro che complotto ‘per farmi fuori)", si legge sul sito di Roberto D’Agostino, “Se da una parte Monte-Insano era ben consapevole di voler far scandalo, dall’altra Caso-Milly Carlucci era ben felice del chiasso esploso intorno al suo programma, regolarmente battuto dalla De Filippi”.

L’ironia di Enrico Montesano sul saluto romano

Poche ore fa, Montesano ha utilizzato la sua pagina Facebook per fare ironia sul caso che lo ha travolto in seguito alla puntata di Ballando con le stelle del 12 novembre scorso. Riferendosi a una scena del film “I due carabinieri” del 1984, Montesano ha pubblicato una foto di sé stesso con il braccio alzato a causa di una evidente e ingombrante ingessatura. Il caso che lo riguarda, con ogni probabilità, sarà trattato nel corso della diretta del 19 novembre.