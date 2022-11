Enrico Montesano durante le prove di Ballando avrebbe fatto il saluto romano, il gesto in un video Enrico Montesano durante le prove di Ballando con le Stelle avrebbe fatto anche il saluto romano, riferendosi esplicitamente al simbolo e al motto riportato sulla maglia della Decima Mas che indossava. L’indiscrezione dell’ANSA.

A cura di Gaia Martino

Emergono nuovi dettagli e retroscena sul caso Enrico Montesano a Ballando con le Stelle. L'attore e comico è stato escluso dal programma di Milly Carlucci per aver indossato la maglietta della Decima Mas durante le prove dell'esibizione andata poi in scena, con Alessandra Tripoli, nella serata di sabato. Fonti di Viale Mazzini hanno riferito all'ANSA che dalle immagini di proprietà Rai è emerso che, nel corso della preparazione della coreografia, Montesano avrebbe fatto anche il saluto romano.

Il gesto di Montesano durante le prove con la maglia della X Mas

Enrico Montesano all'inizio delle prove dell'ultima puntata andata in onda di Ballando con le Stelle avrebbe fatto il saluto romano con indosso la maglia della Decima Mas, stando a quanto riporta l'ANSA. L'attore e comico, che aveva già indossato la stessa t-shirt due settimane prima che scoppiasse il caso, riferendosi al simbolo e al motto riportato sulla sua maglietta avrebbe steso il braccio destro verso l'alto con le dita della mano unite, un gesto che appartiene alla simbologia fascista. Le immagini che lo incastrerebbero sono contenute in registrazioni video in possesso della Rai. Si legge che al momento è in corso l'istruttoria sulla vicenda.

L'agente a Fanpage.it: "La maglia scelta dalla domestica"

L'agente dell'ormai ex concorrente di Ballando con le Stelle ha raccontato a Fanpage.it che Montesano è solito cambiare diverse magliette durante le prove, "Ha sicuramente sbagliato ma non lo si può per questo tacciare di essere fascista". Settimio Colangelo ha spiegato che il borsone per le prove è stato preparato dalla domestica: "Non l'ha preparato lui, all'interno degli studi non ci sono docce personali, si suda molto", per questo l'attore si sarebbe trovato costretto ad indossare la maglietta che gli è costata l'espulsione dal programma.