Alessandra Tripoli: “Montesano non ha fatto il saluto romano, era per la coreografia”

Alessandra Tripoli, la ballerina professionista che ha affiancato Enrico Montesano a Ballando con le Stelle è intervenuta sull'ultimo dettaglio emerso riguardo la vicenda dell'espulsione dell'attore dal programma. Fonti di Viale Mazzini hanno riferito all'ANSA che dal video di proprietà Rai è emerso che nel corso della preparazione dell'esibizione Montesano avrebbe fatto anche il saluto romano. La ballerina ha smentito dichiarando che il gesto compiuto faceva parte della coreografia che "finiva con il braccio alzato". Le sue parole all'ANSA.

Alessandra Tripoli all'ANSA ha spiegato nel dettaglio cosa è successo durante le prove di Ballando. Aveva scelto come compito della settimana una coreografia che terminava con il gesto del braccio alzato.

Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto "This is me" dal musical The Greatest Showman e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su Youtube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: : ‘oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno'. Tra l'altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia.