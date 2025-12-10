Salta la puntata di Belve Crime prevista per il 9 dicembre, Rai2 sposta le nuove interviste al 2026

Saltata improvvisamente la puntata di Belve Crime prevista per la prima serata di Rai2 del 9 dicembre, Fanpage.it ha appreso che il format condotto da Francesca Fagnani non ha ancora una nuova collocazione in palinsesto. Le prossime interviste saranno trasmesse nel 2026.

A sorpresa, la puntata di Belve Crime prevista per la prima serata di Rai2 il 9 dicembre non è andata in onda. Al posto del programma condotto da Francesca Fagnani è stato trasmesso il film Moonfall, andato in onda in prima serata al posto della puntata d’esordio dello spin-off del format più graffiante della tv. La messa in onda di Belve Crime per il 9 dicembre, immediatamente dopo l’ultima puntata dell’edizione classica del programma con le interviste ai personaggi famosi, era stata ufficializzata proprio da Rai2. Su RaiPlay, addirittura, è ancora presente il link alla diretta che rimanda alla puntata prevista per quella data, puntata che non è andata in onda.

Su Rai2 ancora presente il link che avrebbe dovuto rimandare al video integrale della puntata del 9 dicembre

Rai2 ha deciso di spostare Belve Crime al 2026

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, è stata la seconda rete Rai a decidere di rimandare a data da destinarsi le nuove puntate del fortunato programma condotto dalla celebre giornalista. Le interviste, già registrate dalla Fagnani, andranno in onda nel 2026, ma la data precisa e la collocazione in palinsesto non sono ancora state definite. Con ogni probabilità, ulteriori notizie sulla messa in onda arriveranno dopo le festività natalizie e insieme al nuovo calendario previsto per la rete in vista della ripartenza a gennaio.

Ancora ignoti gli ospiti della prima puntata di Belve Crime

A lasciar presagire un possibile cambio di programmazione era stato il fatto che, a poche ore da quella che si pensava essere la messa in onda della prima puntata di Belve Crime, non fossero ancora stati rivelati gli ospiti della serata: i protagonisti di celebri casi di cronaca nera che avevano accettato di farsi intervistare dalla Fagnani. Lo scorso anno, invece, al debutto della versione dedicata alla cronaca, la conduttrice aveva già annunciato alcuni nomi, tra cui Massimo Bossetti, unico condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio.