Rossella Erra: “Nancy Brilli condivide gli insulti contro di me, ho fatto bene a dare il tesoretto a Coriandoli”

Nancy Brilli ha condiviso una serie di insulti rivolti a Rossella Erra. La tribuna del popolo non ci sta e rivendica la sua scelta di dare il tesoretto di Ballando con le stelle a Emma Coriandoli.

Rossella Erra e Nancy Brilli

Nancy Brilli, dopo essere stata eliminata da Ballando con le stelle, ha condiviso sui social una serie di messaggi che ha ricevuto e che si scagliano contro Rossella Erra. Il motivo di tanto astio è la decisione della tribuna del popolo di dare il tesoretto alla coppia composta da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Rossella Erra si è lamentata del comportamento di Nancy Brilli che ha condiviso gli insulti a lei indirizzati.

Rossella Erra contro Nancy Brilli. Ospite de La volta buona, Erra ha espresso il suo disappunto per il comportamento avuto da Nancy Brilli sui social: "Ha pubblicato tutti i commenti contro di me. Cosa avrei dovuto fare secondo la signora Nancy? Avrei dovuto dare il tesoretto a lei?". Quindi ha rimarcato come anche Alberto Matano non glielo abbia dato, preferendole Francesca Fialdini, ma nessuno è andato a chiedergli conto della sua scelta:

Mi sono beccata gli insulti per tutto il weekend. La signora Nancy sta condividendo questi insulti, quindi io confermo il tesoretto alla signora Coriandoli. Lo meritava di più.

Alcuni dei commenti contro Rossella Erra condivisi da Nancy Brilli

Perché Rossella Erra ha dato il tesoretto a Emma Coriandoli. Erra ha spiegato di avere fatto una scelta di cuore e pensava di non influire sulla classifica dopo che Alberto Matano ha dato il tesoretto a Francesca Fialdini: "In alto in classifica c'erano anche Paolo Belli e Nancy Brilli. Io ho deciso di lasciare intatta la classifica e di dare un tesoretto di cuore. La scelta sarebbe stata tra Convertini e Coriandoli". Quando la signora Coriandoli l'ha invitata a ballare e dunque l'ha coinvolta nella coreografia, ha deciso di premiarla dandole il tesoretto. Intanto sui social Nancy Brilli lancia accuse. Sostiene che i concorrenti di Ballando con le stelle non siano trattati tutti allo stesso modo: "Trattata come carne da macello".