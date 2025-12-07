“Follia, poi danno colpa alla giuria”, a Ballando Canino contro Rossella Erra per il tesoretto: cosa è successo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Botta e risposta tra Rossella Erra e Fabio Canino durante la prima semifinale di Ballando con le Stelle. A far scoppiare la scintilla tra il giudice e la "tribuna del popolo" è stata la scelta di quest'ultima di assegnare il tesoretto del ripescaggio alla coppia formata da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, togliendo di fatto a Nancy Brilli la possibilità di rientrare in gara. Ecco cosa è successo in diretta.

La prima semifinale di Ballando con le Stelle, in onda il 6 dicembre su Rai1, si è aperta con il ripescaggio delle coppie eliminate fino a questo momento. Tutte hanno avuto modo di esibirsi di nuovo ed è stata poi stilata una classifica finale. Inizialmente al primo posto c'erano Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, mentre al secondo Nancy Brilli e Filippo Zara con 40 punti. Se Alberto Matano ha assegnato il suo tesoretto alla coppia già in cima alla classifica, Rossella Erra ha fatto una scelta inaspettata, che non è passata inosservata. "Voglio fare un altro ragionamento questa sera. Ballando dà un grande insegnamento, cioè che tutti possono ballare e il ballo fa bene a tutte le età. Il ballo ti coinvolge quando le persone ballano con te e ti travolgono", ha spiegato la tribuna del popolo. E ha poi aggiunto: "Mi sono fatta travolgere da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale".

La classifica dello spareggio dopo il tesoretto di Rossella Erra e Alberto Matano

Metà del tesoretto, quindi, è stato assegnato alla coppia scelta da Erra. Con i suoi punti, ha fatto scivolare Nancy Brilli e Filippo Zara più indietro nella classifica, facendogli di fatto perdere la possibilità di essere ripescati. "Voi capite la follia? Poi danno la colpa alla giuria", è intervenuto Canino sorpreso e in disaccordo con la scelta. "Non funziona così", ha ribattuto Erra. "Funziona così, prenditi le tue responsabilità", ha incalzato il giudice. E ancora Erra: "Mi prendo la responsabilità totale. Quando ci sono dei voti social e della giuria mi faccio i miei calcoli e questo è il risultato".