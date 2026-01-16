Rosmara ad Affari Tuoi impaurita da Gennarino, Stefano De Martino lo allontana: “Non lo meriti”

Ad Affari Tuoi ieri sera Rosmara non ha nascosto la sua paura per i cani. Quando è entrato Gennarino ha chiesto al fidanzato di accarezzarlo al posto suo, e le sue parole sono state sottolineate dal dottore. “Gennarino non ti merita”, il commento di De Martino.

Rosmara ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi ieri sera, giovedì 15 gennaio 2026, terminata senza lieto fine. Accompagnata dal fidanzato Gabriele, non è riuscita a rientrare nella sua Regione, la Basilicata, con soldi in tasca, nonostante l'ultimo tentativo con la Regione Fortunata. Neanche il bonus legato a Gennarino è riuscita a conquistare.

La pacchista, che ha aperto il pacco contenente il cagnolino mascotte del programma a metà partita, ha ammesso di avere paura dei cani. Quando Gennarino ha fatto il suo ingresso in studio, infatti, è rimasta ferma, impassibile, al suo posto. "Accarezzalo tu" ha detto al fidanzato, immaginando di non essere ascoltata. Il dottore, invece, ha notato la sua affermazione e così ha subito telefonato in studio: "A parte essere ipocondriaca, hai detto ‘accarezzalo tu'. Hai paura?", ha dichiarato Stefano De Martino rivolgendosi alla pacchista. Rosmara ha così ammesso il suo timore dei cani: "Ho paura in generale dei cani". E il conduttore, allora, deluso, ha aggiunto, accompagnando il cane all'uscita: "Rosmara non ti merita Gennarino. Torna a casa. Lui non fa male a una mosca". Gennarino è diventato ormai protagonista del game show, in onda nell'access prime time di Rai 1: di razza Jack Russell Terrier, insieme a Stefano De Martino porta leggerezza e allegria in ogni puntata. Entra in studio quando il suo nome compare in un pacco e dopo aver rubato un croccantino dal conduttore, ritorna dal suo padrone, l'addestratore Massimo Perla, dietro le quinte.

Non era mai capitato prima d'ora che un pacchista in studio ammettesse la sua paura per i cani. Dopo l'episodio, Rosmara ha proseguito la sua partita, rivelatasi un vero disastro. Finita senza pacchi rossi in gioco, ha tentato la fortuna alla Regione Fortunata: ha scelto la Toscana e la Sicilia per i due premi, 100mila e 50mila euro, ma non è riuscita a indovinare quella giusta della serata.