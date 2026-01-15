Programmi tv
Affari tuoi 2026

Rosmara ad Affari Tuoi con il fidanzato sbaglia tutto: “Non so giocare”, e la partita finisce malissimo

Rosmara della Basilicata e il fidanzato Gabriele ad Affari Tuoi, dopo il disastro durante la partita contro il dottore, hanno giocato alla Regione Fortunata: per loro, purtroppo, nessuna possibilità di portare a casa soldi.
A cura di Gaia Martino
Immagine
Affari tuoi 2026

Rosmara della Regione Basilicata è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, giovedì 15 gennaio 2026. Dalla provincia di Potenza, è una farmacista: "Sono ipocondriaca, ovunque vado porto la mia valigetta con i farmaci", ha raccontato prima di presentare il suo accompagnatore, il fidanzato Gabriele. Dopo una partita sfortunatissima, la coppia ha tentato per l'ultima volta la fortuna con il gioco la Regione Fortunata: sono tornati a casa a mani vuote.

La partita di Rosmara ad Affari Tuoi

Con i primi sei tiri a disposizione, Rosmara ha eliminato dal tabellone 50 euro, il pacco nero dal valore di 100mila euro, 300mila euro, 100mila euro, 10mila euro e 15mila euro. Dopo la partenza disastro, il dottore ha proposto il cambio, rifiutato. La pacchista ha poi aperto il pacco contenente il "marzambrello", ideato da Herbert Ballerina, 30mila euro e Gennarino. Il dottore, allora, ha offerto 19mila euro: "Ringrazio il dottore, ma vado avanti", le parole di Rosmara prima di tritare l'assegno.

Con i tiri a disposizione, Rosmara ha eliminato dal tabellone 75mila euro, poi ancora 1 euro e 0 euro, e il dottore ha proposto il cambio. Rifiutato. Aperto il pacco contenente i 200mila euro, il dottore ha richiamato proponendo un assegno da 5mila euro, tritato. Con i tiri a disposizione Rosmara ha aperto i pacchi contenenti 10 euro, 50mila euro e 20mila euro: "Non so giocare", ha commentato prima di rimanere senza alcun rosso in gioco. Il suo pacco conteneva 500 euro.

Rosmara alla Regione Fortunata: torna a casa a mani vuote

"Lasciamoci questa partita sfortunata alle spalle, e pensiamo al futuro. Giochiamo alla Regione Fortunata" ha dichiarato Stefano De Martino, aprendo alla pacchista la tabella con le Regioni italiane. Rosmara e il fidanzato hanno scelto la Toscana per il premio da 100mila euro, e la Sicilia per quello da 50mila euro. Sono tornati a casa, purtroppo, a mani vuote.

