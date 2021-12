Romina Carrisi mostra una foto con la sorella scomparsa Ylenia: “Non ne parlo mai” Romina Carrisi si emoziona in studio a Oggi è un altro giorno, mostrando una foto inedita della sua infanzia. La sorella Ylenia, scomparsa a 22 anni nel 1994, la accompagna scuola mentre lei piange disperata stringendosi al suo collo.

A cura di Giulia Turco

"Non ne parlo mai, ma questa immagine è così tenera che ho voluto condividerla in questo momento". Romina Carrisi, figlia di Romina Power e Albano mostra per la prima volta un tenero scatto della sua infanzia insieme a sua sorella Ylenia, scomparsa a 22 anni nel 1994. Romina è ormai ospite fissa di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. In vista delle feste, Romina ha voluto condividere con il pubblico di Rai 1 un ricordo emozionante di quando era bambina.

La paura dell'abbandono

In studio ci sono le maestre dell'asilo delle ospiti di Serena Bortone, compresa quella di Romina Carrisi. Di lei, la donna, ricorda perfettamente la sua abitudine da bambina di stringere forte a sé le persone, quando la prendevano in braccio o le davano un abbraccio. La maestra racconta che a volte doveva chiederle persino di allentare la presa, tanto la stringeva stretta, per via di una sorta di paura dell'abbandono, spiega oggi Romina che si emoziona mostrano un ricordo particolarmente delicato della sua tenera età.

La foto con sua sorella Ylenia Carrisi

C'è una foto che testimonia il suo attaccamento agli affetti: è uno scatto di sua sorella Ylenia che la porta a scuola, mentre lei la stringe al collo e si dispera: “Mi accompagnava alla base americana, noi andavamo a scuola lì. Io piangevo disperata, come se mi stessero deportando invece mi dovevano soltanto lasciare a scuola”, racconta. Nonostante dalla madre Romina e dal padre Albano ancora oggi si senta spesso parlare della sorella scomparsa, è piuttosto raro che ne parli la sorella. “Ho voluto condividerla con voi la foto anche perché siete un po’ la mia famiglia", ha spiegato allo studio di Serena Bortone."Hanno saputo tutti quello che è successo, non ne parlo mai però è così tenera questa immagine che ho voluto condividerla in questo momento”.