Roberta Bruzzone porta la cronaca in diretta su Youtube alle ore 14: così offre un’alternativa a Milo Infante

Roberta Bruzzone ha annunciato che oggi, mercoledì 17 dicembre, terrà una diretta su YouTube nel corso della quale approfondirà due casi di cronaca molto discussi in questi giorni: il bimbo di 3 mesi ricoverato a Vasto perché intossicato dal detersivo e il caso di Lorenzo Paolieri, l'uomo il cui corpo è stato ritrovato in un baule. La nota criminologa ha scelto le 14 come orario in cui fare partire la diretta. In questo modo, sebbene la coincidenza possa non essere voluta, Roberta Bruzzone offre un'alternativa al programma Ore 14 di Milo Infante, che si occupa di cronaca su Rai2 proprio nella stessa fascia oraria.

Roberta Bruzzone è stata chiara. Il suo modo di affrontare la cronaca avrà delle caratteristiche specifiche: "Non parleremo di gossip. Non inseguiremo titoli urlati. Entreremo dentro la dinamica psicologica, dentro le responsabilità, dentro le zone d’ombra che spesso nessuno spiega davvero". Dunque la criminologa si propone di offrire al pubblico (social, in questo caso), un'alternativa al modo in cui i casi di cronaca talvolta vengono trattati in TV. In un post pubblicato il mese scorso, Bruzzone aveva comunicato la sua decisione di scegliere accuratamente in quali contenitori televisivi portare la sua lettura dei fatti di cronaca: "Voglio impegnarmi solo in spazi dove ho il pieno controllo sui contenuti, sulla loro affidabilità, sulla loro qualità scientifica".

La discussione in diretta con Milo Infante e l'addio a Ore 14. Il rapporto con la trasmissione Ore14 sembra essersi incrinato dopo un acceso scambio di battute con il conduttore. In una puntata in cui si parlava del caso Garlasco, Roberta Bruzzone aveva invitato i presenti a leggere i verbali prima di formulare ipotesi sull'omicidio di Chiara Poggi. Milo Infante aveva replicato piccato: "I verbali li leggiamo anche noi, non è che li legge solo la dottoressa Bruzzone". Dopo quello screzio in diretta, Roberta Bruzzone non ha più preso parte a Ore 14. In un lungo comunicato, ha voluto chiarire che la sua uscita di scena non è stata dovuta a condizioni o veti imposti da lei:

Non è mai esistita alcuna trattativa. Non ne ho mai aperta una. Non ne ho mai voluta una. E non ho mai avuto alcun interesse ad averne.

A giudicare dalle sue parole, dunque, non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi. Intanto, oggi – mercoledì 17 dicembre – gli spettatori che amano approfondire i casi di cronaca avranno due possibilità alle ore 14: seguire il programma di Milo Infante su Rai2 o scegliere la diretta YouTube di Roberta Bruzzone che si propone di spiegare cosa si cela davvero dietro ai casi, senza "narrazioni comode". L'appuntamento con la criminologa, al momento, non sarà quotidiano.