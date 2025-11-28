Programmi tv
Roberta Bruzzone ha detto addio a Ore 14? La frecciata velenosa e l’addio al programma di Milo Infante

Roberta Bruzzone annuncia nuovi progetti per il 2026 e risponde alle domande su Ore 14: “Scelte doverose, spiegherò quando verrà il momento”. La criminologa chiude con il programma Rai?
Un messaggio apparentemente di ringraziamento ai fan si trasforma in un annuncio che non lascia spazio a dubbi: Roberta Bruzzone si prepara a voltare pagina. La criminologa, tra i volti più noti della divulgazione scientifica in televisione, ha pubblicato un lungo post sui social che sa tanto di commiato da Ore 14, il programma di Rai2 condotto da Milo Infante.

Il messaggio "strano" sul futuro

"Il 2026 sarà un anno densissimo di nuovi progetti televisivi a cui ho scelto di dedicarmi in maniera prioritaria", scrive Bruzzone. Fin qui, nulla di strano. Ma è nella frase successiva che si cela il vero significato del post: "Ho maturato una decisione molto chiara: voglio impegnarmi solo in spazi dove ho il pieno controllo sui contenuti, sulla loro affidabilità, sulla loro qualità scientifica". Un'affermazione netta che traccia una linea di demarcazione tra ciò che è stato e ciò che sarà.

La risposta diretta che conferma i sospetti

A dissipare ogni dubbio ci pensa un follower che pone la domanda che tutti si stavano facendo: cosa succederà con la sua presenza a Ore 14? La risposta di Bruzzone è sibillina ma inequivocabile: "Scelte doverose. Spiegherò meglio quando verrà il momento".

Nel lungo post, Bruzzone traccia un ritratto preciso del suo lavoro ideale, mettendo l'accento su Nella Mente di Narciso, il programma che conduce su Rai2 in seconda serata. "Non è un programma costruito, qui sono bandite le opinioni destituite di fondamento scientifico", scrive. Un'affermazione che, per contrasto, solleva interrogativi su quegli spazi televisivi che non rispondono a questi criteri.

La criminologa parla di "concentrarsi su ciò che davvero merita di essere divulgato: informazione corretta, strumenti utili, analisi serie". Un manifesto programmatico che sembra escludere automaticamente il format di Milo Infante. 

