Roberta Bruzzone fuori da Ore14, dietro la sua decisione una presenza sgradita

Roberta Bruzzone avrebbe litigato con Milo Infante e lasciato Ore 14 per la presenza di Umberto Brindani: tra i due ci sarebbero contenziosi legali sul caso Garlasco.

Dietro l'addio di Roberta Bruzzone a Ore 14 non ci sarebbero solo "scelte di carriera" o divergenze legate anche a quanto abbiamo già rilevato nei giorni scorsi. Non sarebbe stato solo il duro confronto in diretta tra l'esperta criminologa e il conduttore Milo Infante a complicare le cose. La Bruzzone avrebbe disertato gli ultimi due appuntamenti, quello serale del giovedì e quello pomeridiano regolare del venerdì, a causa di un ospite a lei sgradito. Ecco chi è.

La Bruzzone aveva appreso che tra gli ospiti c'era Umberto Brindani

La Bruzzone aveva appreso che tra gli ospiti di Ore 14 Sera figurava Umberto Brindani. E da quel momento, la sua partecipazione al programma sarebbe diventata impossibile. Non una questione di capricci o di protagonismo. Una questione di incompatibilità oggettiva. Brindani e Bruzzone rappresentano le due facce della medaglia sul caso Garlasco. Posizioni diametralmente opposte. Un confronto che non è solo dialettico, ma anche legale. Ecco perché Bruzzone avrebbe quindi deciso di disertare gli appuntamenti previsti con la trasmissione di Milo Infante. Una sorta di "o lui o me".

Il 2026 senza Ore 14?

"Il 2026 sarà densissimo di nuovi progetti televisivi", aveva scritto Bruzzone. Progetti dove, ora è ancora più chiaro, potrà scegliere non solo i contenuti ma anche con chi condividere lo schermo. Dove il "pieno controllo", a cui aveva fatto riferimento in quel lungo post che ha dato inizio al battage mediatico e alla voce del suo addio a Ore 14, porta a scegliere anche con chi non confrontarsi durante una trasmissione. Qualcosa che, evidentemente, non le era stato più possibile garantirle.

Ore 14 dovrà trovare un nuovo equilibrio senza di lei. E pare determinatissimo a trovarlo. La criminologa continuerà il suo percorso altrove, in spazi dove non dovrà preoccuparsi di incrociare, nemmeno virtualmente, con chi non vuole.