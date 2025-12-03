Roberta Bruzzone via da Ore14: “Voleva parlare di Garlasco solo di pomeriggio, non vogliono più invitarla”

Il giallo dell'uscita improvvisa di Roberta Bruzzone da Ore14 ha dei tratti sempre più definiti. Il battibecco in diretta della scorsa settimana con Milo Infante, poi l'assenza nell'edizione serale, quindi il post sui social di rivendicazione della stessa Bruzzone, con cui lasciava intendere che non sarebbero proseguiti i rapporti con la trasmissione del pomeriggio di Rai2.

Solo nelle scorse ore vi raccontavamo che alla base della spaccatura tra Bruzzone e la squadra del programma condotto da Infante c'è una ragione ben precisa, l'aut-aut imposto dalla criminologa sulla presenza di un'altra figura ricorrente del programma, il direttore di Gente Umberto Brindani.

Perché Bruzzone ha lasciato Ore 14

Una versione dei fatti che confermano a Fanpage persone vicine al programma. "Una trasmissione non è un taxi su cui una persona decide di cosa e con chi parlare", sono le parole riferite da chi ha assistito a quello che accadeva in redazione in quelle ore, che racconta le reazioni della redazione di Ore14 alle pretese di Roberta Bruzzone, la quale avrebbe comunicato ai responsabili del programma di non voler più parlare del tema Garlasco. Da lì la decisione di non invitarla più.

Le condizioni della criminologa

Ma non è tutto, perché in quelle ore movimentate di botta e risposta privati, sarebbe saltata fuori anche un'altra proposta di Bruzzone, quella di parlare di Garlasco ma solo al pomeriggio e non nell'edizione serale, proprio per evitare l'incontro con il direttore di Gente, con il quale ci sarebbero dei contenziosi legali in corso: "Dice di averlo querelato ma lui non ne sa niente". Una proposta alla quale sarebbe arrivato un secco no di risposta: "Le si è garantito che sarebbe stata invitata quando non si sarebbe più parlato di quel caso". Insomma, una spaccatura che pare oggettivamente insanabile e che sembra la premessa di un distaccamento di Bruzzone dal programma, ma forse anche la definizione di un percorso sempre più netto da volto solista in Tv.