Roberta Bruzzone rompe il silenzio sull’uscita da Ore14: “Non ho posto veti o condizioni, tutto falso”

Roberta Bruzzone risponde alle indiscrezioni sul caso Ore14, dopo che nei giorni scorsi si è consumata una rottura tra la criminologa e la produzione del programma di Rai2 condotto da Milo Infante. Nello specifico, Bruzzone risponde alla ricostruzione pubblicata questa mattina da Fanpage, in cui si ripercorrono attraverso la testimonianza di fonti vicine al programma le dinamiche della spaccatura avvenuta lo scorso giovedì, con il giallo per la sua decisione di non partecipare all'appuntamento di Ore14 in prima serata.

Riportiamo qui la sua nota, per intero:

Comunicato stampa In merito agli articoli e alle ricostruzioni diffuse da “Ore 14” e riprese da alcune testate online, è necessario precisare quanto segue in modo chiaro, definitivo e documentato. Le versioni fornite da “Ore 14” circa una presunta trattativa, un mio presunto veto sugli orari o addirittura una mia richiesta di essere invitata “solo al pomeriggio” sono totalmente false, destituite di ogni fondamento e smentite dai fatti e dai documenti in mio possesso. Non è mai esistita alcuna trattativa. Non ne ho mai aperta una. Non ne ho mai voluta una. E non ho mai avuto alcun interesse ad averne. Qualsiasi narrazione diversa da questa è — semplicemente — falsa. A conferma di ciò, basti un dato oggettivo: ieri ero in diretta su Rai1, a “La Vita in Diretta”, a parlare del caso Garlasco insieme all’Avv. De Rensis, senza alcun “problema”, senza limiti di collocazione oraria e senza alcuna interferenza. Questo è un fatto. Il resto è propaganda mediatica costruita per coprire responsabilità interne che non mi riguardano. Mi riservo ogni azione nelle sedi competenti affinché venga ristabilita la verità su quanto accaduto e venga tutelata la mia immagine professionale, lesa da ricostruzioni infondate e da una narrazione artificiosa, completamente scollegata dai fatti reali. Invito pertanto tutte le testate a effettuare verifiche accurate prima di riportare versioni che non trovano riscontro in alcun atto, messaggio o comunicazione ufficiale. Per quanto mi riguarda, la questione è molto semplice: nessuna trattativa, nessuna richiesta, nessun veto. Solo bugie facilmente smontabili dai documenti.