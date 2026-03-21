Ritorna Belve Crime: Raffaele Sollecito sarà ospite del format di Francesca Fagnani

Questa primavera torna su Rai2 Belve Crime, il format ideato da Francesca Fagnani e dedicato ai casi di cronaca che hanno segnato l’opinione pubblica. Ospite di questa nuova edizione sarà Raffaele Sollecito e con lui si parlerà dell’omicidio di Meredith Kercher.

Questa primavera su Rai2 torna l'appuntamento con Belve e Belve Crime, i format ideati da Francesca Fagnani, che hanno ormai riscosso un grande successo da parte del pubblico, anche nella versione dedicata ai casi di cronaca. Primo ospite della nuova edizione incentrata sugli avvenimenti di nera che hanno segnato l'Italia in questi anni è Raffaele Sollecito, legato all'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel 2007.

L'intervista a Raffaele Sollecito

È stato uno dei casi più dibattuti degli ultimi vent'anni, al centro del racconto mediatico, che tutt'oggi porta con sé delle questioni non semplici da raccontare, anche perché la verità giudiziaria non è mai andata di pari passo con l'impatto che questa vicenda ha avuto sull'opinione pubblica. Un'intervista non semplice, quella che Francesca Fagnani dovrà portare avanti con Raffaele Sollecito che, insieme ad Amanda Knox, è stato uno dei principali attori del terribile accaduto e che, nel faccia a faccia con la giornalista, si spera possa far emergere anche aspetti mai veramente chiariti, facendo sentire dopo anni la sua voce. Nella prima edizione del format, Fagnani aveva intervistato Massimo Bossetti, affrontando uno dei casi più discussi di sempre, quello della morte della 13enne Yara Gambirasio.

Torna anche Belve nella versione originale

Insieme alle registrazioni per Belve Crime, negli studi di Rai2 stanno andando avanti anche quelle della versione originale del format, diventate ormai un cult della seconda rete. Le indiscrezioni sui primi ospiti che prenderanno parte alle nuove puntate già si sono diffuse in queste settimane. Pare, infatti, che tra coloro che siederanno sullo scomodo sgabello di Fagnani ci saranno Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e pare anche che potrebbe esserci Tony Pitony, il cantante diventato fenomeno dei social. Tra gli altri, circola anche il nome dell'ex Miss Italia Zeudi Di Palma, come riportato da L'Espresso. Infine, grande novità di quest'anno, saranno le interviste alle persone comuni che, però, saranno collocate in una striscia del programma.