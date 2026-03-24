Stefania Cappa chiede 15mila euro per andare a Belve, Francesca Fagnani blocca l’intervista

Non è andata a buon fine la trattativa che avrebbe dovuto portare Stefania Cappa nello studio di Belve Crime, lo spin-off di Belve condotto da Francesca Fagnani su Rai2. La cugina di Chiara Poggi, mai indagata per il caso Garlasco, avrebbe richiesto un compenso di 15mila euro.

Si è conclusa senza esito la trattativa che avrebbe dovuto portare Stefania Cappa nello studio di Belve Crime, lo spin-off di Belve condotto da Francesca Fagnani in prima serata su Rai2. Secondo quanto rivela Davide Maggio, Fagnani avrebbe deciso di rinunciare all’intervista con la cugina di Chiara Poggi, mai indagata per l’omicidio di Garlasco, dopo che la donna avrebbe richiesto un compenso pari a 15mila euro. Fonti di Fanpage.it confermano che questa sarebbe la ragione per cui la trattativa tra la trasmissione e l’avvocata 41enne si sarebbe definitivamente arenata. Cappa, dunque, non sarà tra i volti della prossima stagione del format condotto dalla giornalista.

Belve Crime, lo spin-off dedicato ai casi di cronaca nera

Belve Crime è uno speciale spin-off del programma Belve, scritto e condotto da Fagnani, in cui la giornalista intervista alcuni dei protagonisti dei più noti casi di cronaca nera italiani. Finora, quattro persone hanno accettato di rispondere alle domande della conduttrice riguardo agli episodi che li hanno resi tristemente famosi.

Il primo è stato Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della 14enne Yara Gambirasio, avvenuto nel 2010 a Brembate di Sopra. L’intervista è stata realizzata dal carcere di Bollate, dove Bossetti è detenuto dal 2019. Ospite della seconda edizione di Belve Crime è stato Mario Maccione, il più giovane componente del gruppo di serial killer noto come Bestie di Satana. Condannato a 19 anni e mezzo nel 2007, Maccione è stato scarcerato nell’ottobre del 2017 dopo 13 anni di detenzione. La terza intervista della prima serie è stata quella a Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi, mente e braccio armato della banda della Uno Bianca. L’ultima intervista, infine, è stata realizzata a Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia che contribuì all’arresto di 32 membri del clan Spada di Ostia.

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Il primo ospite confermato della nuova edizione è Raffaele Sollecito.

Chi è Stefania Cappa

Paola e Stefania Cappa sono cugine di Chiara Poggi, la giovane donna uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, per il cui omicidio è stato condannato l’allora fidanzato Alberto Stasi. Stefania Cappa non è mai stata indagata, ma è stata sentita tre volte dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Cappa ha un alibi di ferro per la mattina dell’omicidio, essendo ricoverata in ospedale a causa di un problema alla gamba. Oggi 41enne, è avvocata specializzata in diritto societario e diritto sportivo.