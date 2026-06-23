Rita De Crescenzo: “Ho rifiutato il Grande Fratello Vip perché avevano accoltellato mio figlio”

Rita De Crescenzo sostiene di essere stata contattata per partecipare alla passata edizione del Grande Fratello Vip. A suo dire, non se la sentì di dire di sì perché suo figlio era stato accoltellato.

Rita De Crescenzo era stata contattata per partecipare alla passata edizione del Grande Fratello Vip? A suo dire sì e sarebbe stata lei a prendere la decisione di rifiutare il reality condotto da Ilary Blasi, perché in quel momento stava affrontando un momento molto delicato. Il figlio diciottenne, infatti, era stato accoltellato. Nel corso di una diretta su TikTok, la quarantasettenne ha dato la sua versione sulla presunta proposta ricevuta da Mediaset.

"Ho rifiutato il Grande Fratello quando mio figlio è stato accoltellato": ha assicurato Rita De Crescenzo, in un frammento della diretta riportato da Biccy. Ha aggiunto, poi, che aveva già preparato tutti i vestiti che avrebbe sfoggiato nel corso dell'esperienza televisiva, ma non aveva la testa di partecipare perché era ancora molto provata da quanto successo a suo figlio: "La notte ho la fobia di chiamare mio figlio. Ho rifiutato un sacco di cose belle per i miei figli e per la famiglia". Le voci di una sua possibile partecipazione al reality di Canale5 erano diventate piuttosto insistenti lo scorso gennaio, ma persone vicine alla TikToker dichiararono a Fanpage.it che non c'era stata alcuna trattativa. Un modo per tenere segreta la cosa? O la versione di Rita De Crescenzo non è perfettamente aderente alla realtà?

È vero, però, che lo scorso febbraio Rita De Crescenzo ha vissuto un grande spavento. Il figlio Francesco Pio è stato accoltellato a una gamba. Tre mesi dopo, il diciottenne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. In quell'occasione la TikToker si definì una madre disperata ma disse anche che era stata informata dell'imminente arresto del figlio ed era fermamente dalla parte dello Stato: "Fa il suo dovere. Io mi sono sempre dissociata da ciò che faceva mio figlio. Non ce la facevo più. Ogni mamma spera di recuperare un figlio. Gesù mi ha fatto la grazia e lo hanno arrestato". In questo contesto sarebbe maturata la decisione del presunto rifiuto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.