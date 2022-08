RaiPlay sbarca su SkyQ: accordo storico tra servizio pubblico e pay tv Da oggi, l’applicazione RaiPlay è disponibile anche su Sky Q. Così, tutti i contenuti del catalogo RaiPlay saranno ancora più accessibili a un numero più ampio di utenti.

È stato annunciato un accordo pluriennale tra Rai e Sky. Da oggi, infatti, l'applicazione RaiPlay è disponibile anche su Sky Q. Così, tutti i contenuti del catalogo RaiPlay saranno ancora più accessibili a un numero più ampio di utenti. Soddisfazione da entrambe le parti. Carlo Fuortes, ad Rai: "Questo accordo ribadisce il pieno impegno della Rai ad attuare il Contratto di Servizio, garantendo l’universalità del servizio pubblico attraverso l’accessibilità della propria offerta sulle diverse piattaforme distributive televisive, in linea con l’evoluzione del mercato e con l’innovazione tecnologica". Andrea Duilio, ad Sky: "Con l’accordo Sky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso Sky Q, la quale si conferma il punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli delle principali app in streaming".

Come funziona RaiPlay su Sky Q

Gli abbonati Sky con Sky Q – via satellite o via internet – potranno accedere a RaiPlay direttamente dalla sezione App o richiamarla attraverso il controllo vocale tramite il comando “Apri RaiPlay”. Potranno anche accedere direttamente dalla home page di Sky Q ad una selezione dei contenuti disponibili su Raiplay.

Come vedere RaiPlay

RaiPlay continua a essere accessibile ovunque. Infatti, per vedere l'applicazione ufficiale dei contenuti della Rai basta accedere sia dal proprio computer accedendo al sito www.raiplay.it, sia scaricando l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore.

Leggi anche La Tv dei fornelli sbarca a teatro, Bake Off diventa un musical

Come vedere RaiPlay su Smart Tv

Per accedere a RaiPlay dal televisore, sarà necessario essere in possesso di una smart Tv e scaricare di conseguenza l'applicazione RaiPlay: Sarà possibile farlo da qualsiasi marca di televisori possegga questa caratteristica, sia da smart Tv LG che da smart Tv Sony.

Come vedere RaiPlay su iOS e Android

Per vedere Rai Play, sarà possibile anche installare l'apposita applicazione per disponibile per i dispositivi mobili delle piattaforme Android e iOS. Per farlo, bisogna scaricare l'appiclazione dallo store di riferimento. Basterà quindi cercare l'applicazione RaiPlay sul Google Play Store di Android, premere sul pulsante Installa/Accetto e il gioco è fatto. Per gli utenti iOS/Apple che vogliono installare l'applicazione, basterà premere sul pulsante Ottieni/Installa.

Come vedere RaiPlay su Chromecast

Per chi non fosse in possesso di una smart Tv, esiste la possibilità di scaricare RaiPlay anche attraverso strumenti come Chromecast e Amazon Fire Stick Tv, chiavette che si inseriscono nell'entrata HDMI della Tv dandole delle caratteristiche che la rendono smart. Su entrambi i supporti è infatti possibile scaricare l'applicazione di RaiPlay e fruire dunque di tutte le dirette e i programmi originali della piattaforma.