Raffaello Tonon torna al GFVip per Luca Onestini, è pronto alla guerra con Oriana: “Non la tollero” Per tutti erano gli ‘Oneston’, quell’incredibile amicizia al maschile, nata al GFVip 2. Raffaello Tonon e Luca Onestini, amici inseparabili, si rivedranno nella puntata di lunedì 20 febbraio del GFVip e l’ex gieffino è pronto a sparare a zero sulle donne della Casa.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Era il 2017 e un’edizione ancora agli albori del Grande Fratello Vip quando Raffaello Tonon e Luca Onestini portavano nella Casa più spiata d’Italia il valore dell’amicizia tra uomini. Per tutti erano gli ‘Oneston’, quell’incredibile ship tutta al maschile, nata quando ancora non erano maturi i tempi per le tendenze su Twitter legate al programma. La loro amicizia è proseguita anche a telecamere spente e ora Tonon, volto iconico del GF, sta per tornare nella Casa per fare una sorpresa all’attuale gieffino.

Tonon potrebbe far ricredere Onestini su Oriana Marzoli

Stando alle anticipazioni della puntata di lunedì 20 febbraio del GFVip, Raffaello Tonon rientrerà nella Casa di Cinecittà per incoraggiare l’amico Onestini. Peccato che l’ex concorrente sarebbe pronto a mettere in guardia Luca dalle amicizie che ha attirato nella Casa. Di recente infatti Tonon non si è risparmiato parole al vetriolo nei confronti di Oriana Marzoli, diventata una delle alleate più strette di Onestini. “Questa Oriana non la sopporto, non la tollero. Noi italiani abbiamo l’abilità di esportare il meglio e di importare il peggio”, ha fatto sapere in una recente intervista a TvperTutti.

Nessun buon giudizio nemmeno per Antonella Fiordelisi, “una navigata che ha capito che la dinamica di coppia è ancora una dinamica”, ha proseguito Tonon. “Come al solito, mi dispiace ma le donne sono, nell’accezione più negativa, più furbe degli uomini”. Come reagirà Onestini davanti a certe prese di posizione?

Che fine ha fatto Raffaello Tonon dopo il GVip e perché è amico di Luca Onestini

Lo abbiamo conosciuto come concorrente del reality La Fattoria nel 2005. Come volto ormai noto al piccolo schermo, il milanese classe 1979 inizialmente fu notato da Maurizio Costanzo che, nei primi anni 2000 lo volle come ospite fisso sul palco del Maurizio Costanzo Show, poi a Buona Domenica. Il 2017 è l’anno del suo ritorno in tv, con il Grande Fratello Vip 2, nella stessa edizione di Luca Onestini. Dopo diverse esperienze nei panni di opinionista nei programmi Mediaset, Tonon ha lasciato il piccolo schermo e ha iniziato a collaborare con Radio Zeta e RTL 102.5. Dal 2019 insieme a Luca Onestini, Francesco Taranto e il Conte Galè, conduce il programma radiofonico Miseria e Nobiltà.