Raffaello Tonon incontra Luca Onestini: “Tu vieni prima di tutto, sei la mia famiglia” Tutti ricordano gli Oneston: si tratta di un’amicizia nata nella Casa di Grande Fratello e cresciuta fuori. Luca e Raffaello si sono incontrati di nuovo in diretta.

Alzi la mano chi non ricorda gli Oneston. Luca Onestini e Raffaello Tonon sono diventati grandi amici nella precedente edizione del Grande Fratello Vip. Sono stati una delle coppie più forti del programma e la loro amicizia è fortissima. Indimenticabile, in effetti, il tormentone "Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita". Nella puntata del 20 febbraio, è stata celebrata la grande amicizia tra i due. Raffaello Tonon ha spiegato: "Nei primi giorni, non mi fidavo molto di Luca, aveva uno spirito guascone che non mi dava sicurezza. Poi, però, una sera è bastato uno sguardo". Nella trentacinquesima puntata, Raffaello Tonon ha fatto una bella sorpresa a Luca Onestini.

Le parole di Raffaello Tonon

Raffaello Tonon ha spiegato a Luca Onestini che il suo comportamento nella casa deve essere necessariamente più sbarazzino, e soprattutto che deve ascoltare di più se stesso.

Io ho qualcosa da dirti. Intanto, mi ha fatto piacere essere qui proprio in questa serata. Io sarò di te fiero per sempre. Tu vieni prima della tv, prima del Gf, prima di tutto perché io sono la tua famiglia. Però, c'è un però: devi imparare a giocare per te stesso. Cinque anni fa, eravamo diversi. Eravamo più giovani. Sei andato avanti e andare avanti significa anche creare delle fratture. Ma tutto si ripara. Impara a sfruttare la situazione, non stare nei gruppetti. Vorrei vederti più spensierato, ma devi ascoltarti. Io ci sarò sempre per te e sono orgoglioso. Ti avrei preferito libero e poterti vedere fuori, ma so che questa esperienza ti sta dando qualcosa. Sono ancora più certo di volerti vedere. Ho già visto che uscirei pazzo, non ne salvo molti.

Il consiglio su Ivana Mrazova

Alfonso Signorini interviene e chiede un consiglio su Ivana Mrazova e su come dovrebbe comportarsi Luca Onestini: "Ho sempre pensato che fosse un rapporto irrisolto, ho sempre pensato che la fine di questa storia fosse una storia confusa. Pensavo che fosse scritto che nel libro della sua vita dovesse esserci questa storia chiusa male sul groppone. Ora c'è la possibilità, non ora, ma anche domani di potersi chiarire". Luca Onestini: "Io posso dirti che ho passato dei momenti davvero brutti quando la storia è finita e Raffaello Tonon mi ha aiutato nei momenti più difficili". A Ivana Mrazova poi, Tonon dice: "Ti stringerò la mano perché da quando Luca è entrato tu non hai mai avuto una parola, un atteggiamento pubblico che potesse giovare a te e non lui. Questo ti fa onore come persona e come donna".