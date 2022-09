“Quante galline hai incontrato nel privato?”, la battuta di Pierluigi Diaco imbarazza Manuel Bortuzzo Una battuta di Pierluigi Diaco a Manuel Bortuzzo, ospite del suo show BellaMà, ha scatenato polemica sui social: “Quante galline hai incontrato nella tua vita privata?” la domanda con tono sarcastico che ha imbarazzato l’ex concorrente del GF VIP.

A cura di Gaia Martino

Manuel Bortuzzo ieri pomeriggio è stato ospite di BellaMà il nuovo show condotto da Pierluigi Diaco. "La mia esperienza mi ha insegnato che per quanto puoi programmare le cose, la vera sfida è nell'imprevisto, bisogna sempre essere pronti a tutto" ha raccontato riferendosi all'incidente che l'ha paralizzato e che lo costringe oggi alla sedia a rotelle. È stato uno dei protagonisti del Grande Fratello VIP 6, per la sua storia e per la relazione nata con Lulù Selassié: ha rivelato di non essersi affatto pentito della sua avventura nel reality, a differenza di quanto detto tempo fa dal padre Franco. Oltre le sue dichiarazioni al riguardo, una domanda fatta dal conduttore ha scatenato polemica sui social: "Quante galline hai conosciuto nella tua vita privata?" è stata la battuta alla quale Bortuzzo ha replicato imbarazzato.

La battuta di Pierluigi Diaco sulle galline

Nel corso della sua ospitata a BellaMà, Manuel Bortuzzo è apparso visibilmente imbarazzato da una domanda fatta da Pierluigi Diaco. "Quante galline hai incontrato nella vita privata e in tv?" ha chiesto con tono sarcastico. "Nessuna" ha replicato il nuotatore, poi ha continuato: "Vivo in campagna, in Veneto. Le ho vicine di casa" evitando le allusioni del presentatore. Diaco però ha continuato, sottolineando si trattasse di una battuta velata: "Che bello che non hai colto la mia battuta, il pubblico a casa ha capito".

L'episodio ha generato polemica sui social, molti utenti hanno criticato duramente Diaco: "Un uomo, un presentatore del servizio pubblico che si permette di fare queste battute deve rimanere a casa e non dare questi brutti esempi" è stato uno dei tanti tweet che si leggono su Twitter.

La smentita di Manuel Bortuzzo sul GF Vip

Il mese scorso Franco Bortuzzo prese le distanze dal Grande Fratello VIP, sostenendo che il figlio Manuel non si era trovato bene nel reality: "Non è piaciuto, non era la trasmissione giusta per lui" disse. Parole però smentite dal diretto interessato che a BellaMà ha dichiarato: "Non mi sono pentito perché mi ha dato la possibilità di lasciare qualcosa nel cuore delle persone. È tutto vero, le dinamiche sono vere".