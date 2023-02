“Quando vuoi i piselli chiamami”, al GFVip Edoardo Donnamaria provoca Antonella che lo ha scaricato Donnamaria torna a far storcere il naso ai fan di Antonella sui social. Durante l’ennesimo tentativo di riavvicinarsi alla concorrente, Edoardo si lascia andare all’ennesima provocazione. Poche ore prima Antonella aveva messo un punto alla loro storia.

A cura di Giulia Turco

Non si danno pace Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi nella casa del GFVip. Sembra che la loro esperienza all’interno del reality sarà burrascosa fino alla fine e che i due non abbiano altro interesse se non stuzzicarsi a vicenda. A nulla sono bastati i discorsi sulla loro incompatibilità di coppia: più Antonella mette un punto alla loro storia, più Edoardo si riavvicina e la provoca.

L’ennesima battuta poco gradita di Edoardo ad Antonella

Donnamaria torna a far storcere il naso ai fan di Antonella sui social. Durante l’ennesimo tentativo di riavvicinarsi alla concorrente, Edoardo si lascia andare all’ennesima provocazione. “L’importante è che tu stia capendo, ora vai…”, lo invita lei al termine del loro confronto. “Quando vuoi i piselli, chiamami”, le ha risposto lui sogghignando. “Non li voglio, tranquillo, si vive anche bene senza”, ha chiosato Antonella. Non è la prima volta che Donnamaria si lascia andare ad esternazioni poco eleganti con riferimenti sessuali più o meno espliciti, tanto che diverse volte la regia si è trovata costretta a censurare le sue parole. “La frase ‘quando vuoi i piselli dimmelo’ suona di un maschilismo atroce”, commenta qualcuno sui social. “Le ha dato della poco di buono”.

Nessuna speranza per i Donnalisi, Antonella mette un punto

Poche ore prima Edoardo e Antonella di erano promessi di non riprovarci più. "Lo sappiamo entrambi che non possiamo stare più insieme", ha spiegato Antonella all'indomani della puntata che le ha risparmiato l'uscita per il televoto. "Io non voglio tornare con te, di questo ne sono sicura, perché sono stata troppo male e adesso voglio pensare a me", ha spiegato ad Edoardo. "Ti giuro sulla mia famiglia che non provo più le stesse cose, perché tu non sei quello che immaginavo". Edoardo ha risposto ancora una volta in maniera provocatoria: "Comportati da single allora", le ha suggerito. "Facci vedere davvero come sei fatta. Il prossimo ragazzo che avrai, almeno non trattarlo da schiavo".