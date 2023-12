Quando va in onda l’ultima puntata di Amici 2023 e quando ritorna dopo lo stop natalizio Anche Amici 23 si ferma per le festività di Natale e Capodanno. Ecco quando va in onda l’ultima puntata domenicale e del daytime del talent show di Maria de Filippi e quando ritornerà in onda.

A cura di Gaia Martino

Come quella di Uomini e Donne, anche la messa in onda di Amici 23 va in vacanza per le festività natalizie. Il talent show con giovani cantanti e ballerini tra i protagonisti interromperà la trasmissione del daytime su Canale 5 a partire dal 22 dicembre 2023 e ripartirà, salvo cambi improvvisi di programmazione, a gennaio 2024. La puntata domenicale del 17 dicembre, invece, dovrebbe essere l'ultima prima dello stop: incerta la ripartenza dei pomeridiani domenicali.

Quando va in onda l'ultima puntata della domenica

Quella di domenica 17 dicembre 2023 dovrebbe essere l'ultima puntata domenicale di Amici di Maria de Filippi del 2023. La corsa degli allievi verso l'atteso Serale (l'ultima fase del programma trasmessa in prima serata su Canale 5) si interromperà temporaneamente per le festività di Natale e Capodanno. La rete ammiraglia Mediaset, per l'occasione, trasmetterà film e programmi per tutta la famiglia al posto delle sfide degli allievi dell'edizione in corso.

Stop anche per il daytime di Amici 2023

Il talent show di Maria de Filippi dovrebbe interrompere la messa in onda dei daytime, in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.10 su Canale 5, a partire dal 22 dicembre 2023. Salvo cambi improvvisi di palinsesto, la rete ammiraglia Mediaset lascerà spazio a film e programmi a tema per intrattenere i telespettatori per circa due settimane. La messa in onda quotidiana del programma riprenderà regolarmente da gennaio 2024.

Quando riprende il programma di Maria De Filippi a gennaio 2024

Non è ancora sicura la data di ripartenza con le messe in onda di Amici 23 dopo lo stop per Natale e Capodanno. Il pomeridiano della domenica del talent show di Maria de Filippi tornerà in onda da gennaio 2024, incerta è la data esatta: nuove sfide ed esibizioni degli allievi in corsa verso il Serale potrebbero tornare al centro dello studio del programma il 7 o il 14 gennaio 2024.