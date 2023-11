Perché Matthew è assente nella puntata di Amici 23 del 26 novembre Matthew è stato assente nella registrazione della puntata di Amici 23, tenutasi il 23 novembre 2023, che andrà in onda domenica 26 novembre. Il cantante non sarà presente a causa di un lutto in famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

Matthew non ha preso parte alla puntata di Amici 23 registrata giovedì 23 novembre, che andrà in onda con il consueto appuntamento di domenica 26 novembre alle ore 14 su Canale 5. Il cantante non sarà presente nel corso del pomeridiano del talent per motivi personali e non per questioni legate alla trasmissione.

Il motivo per cui Matthew non sarà in puntata

Come anticipato, i motivi non sono da ricondurre ad accadimenti legati al programma, bensì a questioni personali. Come rivelato anche dalla pagina Amici News, infatti, Matthew non ha partecipato alle registrazioni della puntata che andrà in onda domenica 26 novembre perché è venuta a mancare sua nonna, nella giornata di giovedì 23 novembre. Non è chiaro se il ragazzo ha avuto la possibilità di allontanarsi dalla scuola di Cinecittà, per partecipare anche ai funerali, oppure no. A confermare la notizia di questa triste perdita è stata la sorella del giovane cantautore che, infatti, ha scritto in un lungo messaggio pubblicato su Instagram, un ricordo per sua nonna. La ragazza scrive:

Ho sempre sperato, con tutta me stessa, che questo giorno non arrivasse mai. Forse ingenuamente e anche un po' egoisticamente, mi è sempre piaciuto pensare che saresti rimasta sempre con me. È assurdo pensare che non ti rivedrò più, che non potrò più chiacchierare con te, non potrò più raccontarti le mie avventure, sentirti parlare in friuliano. Con te se ne va un pezzo del mio cuore, della mia anima. Se ne va un pezzo di me.

Matthew ha cambiato coach ad Amici 23

Intanto il percorso di Matthew all'interno del talent è cambiato, a seguito della decisione presa da Rudy Zerbi di sospendergli la maglia. L'allievo, infatti, ha deciso di sfruttare questo avvenimento per cambiare coach. Dopo una lunga riflessione ha deciso di affidarsi ad Anna Pettinelli che, tra l'altro, lo aveva adocchiato sin dai casting, iniziando così una nuova avventura all'interno dello show.