Anticipazioni Amici 23, puntata del 26 novembre: “Due eliminazioni. Sospesa la maglia a un cantante”

A cura di Gaia Martino

Oggi, giovedì 23 novembre, è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 26 novembre su Canale 5, dalle ore 14. Stando alle anticipazioni di Amici News e SuperGuidaTv, in studio ci sarebbero state due eliminazioni: al posto di due allieve, sarebbero entrati nuovi concorrenti. Inoltre sarebbe stata sospesa la maglia ad un cantante per la mancata pulizia in casetta. Matthew sarebbe stato assente a causa di un lutto familiare. Ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni di Amici 23: chi è stato eliminato

Stando alle anticipazioni di AmiciNews e Super Guida Tv, la ballerina Chiara e la cantante Stella sarebbero state eliminate dal programma. La ballerina sarebbe finita in sfida e dopo aver ballato al centro dello studio contro Lucia, avrebbe perso. Al posto di Stella, invece, anche lei finita in sfida, avrebbe fatto ingresso nella scuola una cantante di nome Martina.

Sarebbe arrivata la sospensione della maglia per Holden: il cantante avrebbe ricevuto il provvedimento in seguito alla mancata pulizia nella casetta. Simone avrebbe invece ripreso la maglia che gli era stata sospesa, Matthew invece si sarebbe assentato a causa di un lutto familiare: "Oggi è venuta a mancare sua nonna", scrive Amici News.

La prova Oreo sarebbe stata vinta da Petit il quale ha passato una serata cinema con Marisol. Gaia avrebbe vinto la gara di improvvisazione di ballo: avrebbe così ottenuto una borsa di studio a Chiacago. Raimondo Todaro le avrebbe, inoltre, riconsegnato la maglia.

Gli ospiti del pomeridiano di Amici 23 di domenica 26 novembre

Si legge su SuperGuidaTv che gli ospiti del prossimo pomeridiano di Amici 23 (registrato oggi) saranno Gaia Gozzi, Luigi Strangis e Giovannino, l'iconico protagonista di Tu si que vales. I giudici delle gare, invece, saranno Garrison, Orietta Berti con Stash, Rebecca Bianchi e Nancy Berti.