Perché Gaia, Sofia e Nicholas sono assenti nella puntata di Amici 23 del 7 gennaio Assenti in studio nella puntata di Amici 23 oggi, domenica 7 gennaio, Gaia, Sofia e Nicholas: i tre ballerini non sono presenti in studio, Maria de Filippi ha svelato il perché.

A cura di Gaia Martino

Oggi, domenica 7 gennaio 2024, è tornato in onda Amici di Maria de Filippi dopo lo stop per le festività natalizie. La padrona di casa, dopo la sfida di Petit e quella di Martina, ha comunicato ai presenti in studio e ai telespettatori il motivo dell'assenza di Gaia, Sofia e Nicholas. Dopo sono state comunicate le posizioni degli allievi nelle classifiche generali.

Perché i tre ballerini sono assenti nella puntata di Amici 23 oggi

Nella puntata di Amici 23 di oggi, domenica 7 gennaio 2024, Gaia, Sofia e Nicholas sono stati costretti ad assentarsi a causa dell'influenza. Maria De Filippi ha comunicato ai presenti e ai telespettatori che tutti e tre gli allievi hanno la febbre. "Sofia oggi non c'è perché ha un po' di febbre, anche Gaia e Nicholas" ha spiegato la padrona di casa durante l'annuncio delle posizioni dei singoli allievi nella classifica generale.

Le classifiche generali di canto e ballo: Mew e Dustin al primo posto, ultimi Sarah e Nicholas

Maria De Filippi oggi ha mostrato agli allievi le classifiche complessive di canto e di ballo: le posizioni sono state decise in base alla media dei voti dei giudici esterni e degli insegnanti assegnati ai ragazzi dal 24 settembre al 17 dicembre. Quella di canto ha visto Mew prima, sul podio con Holden e Lil Jolie, rispettivamente al secondo e terzo posto. Segue Ayle, Petit, Martina, Matthew, Mida e Sarah, ultima. La classifica di ballo, invece, vede Dustin al primo posto, seguito da Marisol e Lucia, a pari merito al secondo posto. Terzo posto per Sofia, quarto per Kumo, quinto posto per Gaia. Al sesto si è posizionato Giovanni prima di Simone, settimo, e Nicholas, arrivato ultimo.

Nonostante il penultimo posto, Mida ha conquistato il disco d'oro con il suo inedito Rossofuoco: Maria De Filippi lo ha sorpreso con il quadro durante l'esibizione al centro dello studio.