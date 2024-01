Maria De Filippi sorprende Mida: lascia lo studio durante l’esibizione e rientra con il disco d’oro Comincia col botto il 2024 per Mida: il giovane allievo di Amici 23, nonostante si sia classificato penultimo nella classifica generale di canto, nel pomeridiano di oggi, 7 gennaio, ha ricevuto a sorpresa, il disco d’oro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

In onda su Canale 5 oggi, domenica 7 gennaio, la prima puntata del pomeridiano di Amici di Maria de Filippi del 2024. Sono ripartite quindi le sfide degli allievi: ora dovranno impegnarsi al massimo per conquistare il pass per il Serale. Mida si è classificato penultimo nella classifica generale annunciata oggi: "Voglio fare il cantante nella vita. Mi sto impegnando sulle cover" ha commentato prima di esibirsi sulle note del suo inedito, Rossofuoco. Durante la performance, Maria de Filippi è uscita dallo studio per fargli una sorpresa: è rientrata con il disco d'oro.

La sorpresa per Mida durante l'esibizione

Durante l'esibizione sulle note del suo inedito, Rossofuoco, Mida è stato sorpreso da Maria de Filippi. La padrona di casa ha lasciato lo studio per poi rientrare con il disco d'oro per il giovane allievo. Gliel'ha posizionato ai piedi dell'asta del microfono prima di ritornare al suo posto. Quest'ultimo si è emozionato: sorridendo, quasi commosso, ha lasciato che i presenti in studio intonassero il ritornello della sua canzone.

"Sono senza parole. Grazie. Posso andarmene senza dire niente?" ha commentato il cantante, che tornando al suo posto con il disco d'oro tra le mani ha aggiunto: "Potrei dire ca**ate".

La classifica generale di canto

Maria de Filippi ha elencato la classifica complessiva per gli allievi di canto con i voti dei giudici e dei professori dati agli allievi dal 24 settembre al 17 dicembre. Mew si è classificata prima, sul podio con Holden e Lil Jolie. Quarto Ayle, quinto Petit, sesta Martina, settimo Matthew, ottavo Mida. Sarah si è classificata ultima: "Sono dispiaciuta, un po' me l'aspettavo. Sono contenta del percorso che sto facendo perché sento di migliorare. Ma sono dispiaciuta, senza dubbio" ha commentato la cantante. "Mi sto impegnando tantissimo, penso di avere potenziale" ha aggiunto Mida, penultimo.