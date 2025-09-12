Quando inizia Uomini e Donne e cosa vedremo nelle prime puntate

La nuova stagione del dating show di Maria De Filippi anche quest’anno in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.45. Ecco quando inizia e cosa succederà nelle prime puntate del Trono Over e in quello Classico, con i percorsi dei nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

Manca sempre meno all'inizio di Uomini e Donne.

Quando inizia Uomini e Donne 2025/2026

Le nuove puntate del dating show andranno in onda a partire da lunedì 22 settembre nel primo pomeriggio di Canale 5, alle 14.45, dal lunedì al venerdì. Anche quest'anno, in veste di opinionisti tornano Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Le anticipazioni delle prime puntate

La nuova stagione di Uomini e Donne promette emozioni forti fin dai primi appuntamenti. Nel parterre del trono Over, Gemma Galgani è al centro dell'attenzione: dopo aver flirtato con un nuovo cavaliere, la dama si trova ora divisa tra Mario e Magda, scatenando discussioni in studio e accendendo il dibattito tra i presenti. Nel frattempo, Federico Mastrostefano, ex tronista, è coinvolto in una situazione complessa, frequentando contemporaneamente tre donne: Rosanna Siino (ex compagna di Giuseppe Molonia), una nuova dama di nome Veronica e Agnese De Pasquale.

Gemma Galgani, Dama del Trono Over di Uomini e Donne

Sul trono classico, i riflettori sono puntati su Flavio Ubirti e Cristiana Anania, i nuovi tronisti dell'edizione 2025/2026. Flavio, 24 anni, ex calciatore e modello, ha guadagnato notorietà come tentatore nell'ultima edizione di Temptation Island e nelle prime puntate andrà in esterna con le corteggiatrici Martina, Sara e Michela. Le ultime due, lo hanno accusato di avere un carattere debole nel corso delle prime registrazioni.

La tronista Cristiana, 22 anni, è una speaker radiofonica palermitana con un carattere solare e determinato. Fino a questo momento, dalle anticipazioni apprendiamo che si concentrerà – almeno inizialmente – sulla conoscenza di Jakub Bakkour, ex di Temptation. Come proseguiranno i loro percorsi?