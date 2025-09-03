Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani frequenta e bacia Mario: lui è il padre di una ex Dama

Gemma Galgani è tornata nello studio di Uomini e Donne dove si stanno registrando le puntate che andranno in onda prossimamente. Stando alle anticipazioni, starebbe uscendo con un cavaliere di nome Mario: nelle ultime ore è emerso che lui è il padre di una ex famosa Dama, Claudia Lenti.

Ieri, martedì 2 settembre, nello studio di Uomini e Donne è stata registrata una nuova puntata che andrà in onda prossimamente. Il dating show di Maria De Filippi tornerà in tv, nel primo pomeriggio di Canale5, da lunedì 22 settembre, con tantissime novità e colpi di scena. Stando alle anticipazioni, Gemma Galgani sarebbe sempre più interessata al Cavaliere che sta conoscendo, di nome Mario. Nelle ultime ore è emersa una curiosa notizia sull'uomo in questione: ha una figlia molto conosciuta nel programma.

Chi è Mario, il Cavaliere che frequenta Gemma Galgani

Si chiamerebbe Mario Lenti il cavaliere che sta frequentando Gemma Galgani. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, tra i due sarebbe scattato anche un bacio che avrebbe fatto infatuare ancor di più la Dama. Nelle ultime ore Pugnaloni ha rivelato che l'uomo in questione è il padre di una vecchia e famosa conoscenza del programma. Si tratta di Claudia Lenti, la dama che ha lasciato lo studio nel febbraio 2024 insieme ad Alessio Pili Stella. Tra i due sarebbe finita, anche se lo scorso maggio furono paparazzati insieme, ma lei non è più tornata nel parterre over. Nel dicembre 2024 l'ex Dama ha perso la madre: ecco perché Mario Lenti, vedovo, potrebbe aver deciso di mettersi nuovamente in gioco.

Le anticipazioni della registrazione del 2 settembre

Stando alle anticipazioni rivelate da Lorenzo Pugnaloni, Mario Lenti sarebbe uscito anche con la dama Magda, facendo indispettire Gemma. Nella puntata registrata il 2 settembre, Agnese sarebbe uscita con Roberto, Gloria con Francesco. Tiziana ha creato scompiglio uscendo sia con Rocco che con Antonio. Per il Trono Classico, Flavio Ubirti avrebbe portato in esterna una ragazza di nome Denise. La tronista Cristiana è uscita con Manuel, non avrebbe fatto nessuna esterna invece con Jakub. Infine, Pugnaloni ha rivelato che il terzo trono sarebbe ancora vuoto perché la redazione starebbe aspettando lo "speciale Temptation Island" che si registrerà settimana prossima. Un altro protagonista dell'ultima edizione del reality potrebbe approdare nel dating show.