Anticipazioni Uomini e Donne: Flavio Ubirti vicino al primo bacio, in studio un ritorno clamoroso

Lunedì 15 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, che ripartirà su Canale 5 da lunedì 22 settembre. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, ci sarà un ritorno clamoroso nel parterre del Trono Over, mentre proseguono i percorsi dei nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

Anticipazioni Uomini e Donne: cos'è successo nel Trono Over

Nella puntata di oggi Gemma Galgani ha scelto di interrompere la frequentazione con Mario Lenti. Anche Marina ha preso la stessa decisione, mentre Gemma non ha risparmiato critiche nei suoi confronti, arrivando a definirlo “grasso”: un commento che ha sollevato le proteste dello studio. Mario, tuttavia, sta continuando a conoscere sia Magda che Valeria. Intanto per Sabrina Zago è arrivato un nuovo cavaliere e lei ha deciso di dargli una possibilità.

Successivamente c’è stato un acceso confronto tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: lui, visibilmente emozionato, ha ripetuto più volte di non voler litigare con lei, sottolineando di avere ancora bei ricordi e il desiderio di abbracciarla. Barbara, fedele al suo carattere puntiglioso, lo ha invece criticato su vari aspetti. Alla fine, la dama ha scelto di restare in trasmissione per mettersi nuovamente in gioco, mentre Ruggiero ha preferito abbandonare. Spazio poi a Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale: la loro conoscenza procede molto bene e lui ha deciso di dedicarsi solo a lei, rinunciando a proseguire con Rosanna e Veronica. Proprio tra Agnese e Rosanna, però, è scoppiata una lite.

Le novità nel Trono classico

Flavio Ubirti ha continuato a uscire con Martina Cardamone e sono stati molto bene, tanto da essere vicini al bacio ma non è successo per una ragione spiegata dal tronista, che ha affermato di voler dare un valore particolare a quel gesto, spiegando che tra loro è ancora presto. La corteggiatrice Sara Gaudenzi ha attaccato Martina, visto che nella precedente registrazione aveva detto che Sara e Flavio erano, a parer suo, soltanto “amici”. Di Cristina Anania, invece, non si è parlato. La presentazione di Rosario Guglielmi, inoltre, dovrebbe avvenire oggi, martedì 16 settembre.