Uomini e Donne 2025/2026

Quando inizia Uomini e Donne con Maria De Filippi: la data della prima puntata dopo la pausa estiva

Uomini e Donne ritorna in TV con una nuova stagione a partire da lunedì 22 settembre 2025, dalle 14.45 su Canale5. Tronisti e troniste, ma anche cavalieri e dame del Trono Over sono pronti ad aprire il loro cuore nel dating show condotto da Maria De Filippi.
A cura di Ilaria Costabile
Uomini e Donne 2025/2026

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per tornare, come di consueto, nel primo pomeriggio di Canale 5. Le registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi sono iniziate e, anche i nuovi tronisti, sono stati resi noti. Si tratta di Flavio Ubirti, tra i tentatori più ambiti dell'ultima edizione di Temptation Island e Cristiana Anania, nel parterre over ci saranno ancora volti già noti del programma. La data di partenza del dating show è fissata per lunedì 22 settembre, dalle 14:45 su Canale 5.

Quando inizia Uomini e Donne

Come anticipato, salvo possibili slittamenti o anticipazioni, la data di partenza di Uomini e Donne è prevista per lunedì 22 settembre, alle ore 14:45. La nuova stagione, sebbene manchi l'annuncio ufficiale, dovrebbe partire nello stesso periodo dell'anno scorso. I protagonisti di questa stagione, al momento, sono solo due, ma non è escluso che in corso d'opera possano esserci delle new entry, poiché l'annuncio per partecipare ai casting è stato condiviso dalla redazione del programma fino al 20 agosto. A cercare l'amore, stavolta, ci saranno Flavio Ubirti, il 24enne che ha fatto girare la testa alle fidanzate di Temptation Island, ma anche al pubblico a casa e che ha lasciato il calcio per viversi pienamente questa avventura e, poi, la speaker siciliana Cristiana Anania. Toccherà vedere, quindi, chi sarà in grado di conquistare i loro cuori. Anche il parterre del Trono Over, non lascerà a desiderare.

Le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e Donne

Intanto emergono già alcuni dettagli sulle prime puntate dello show. Le esterne dei due tronisti promettono piuttosto bene: Flavio ha condiviso un'uscita con una ragazza che sembra essere particolarmente positiva, mentre Cristiana dopo una prima cernita ha scelto di uscire con un ragazzo di nome Federico. Tra i suoi corteggiatori c'è anche Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island. Il Trono Over non è da meno, non mancano i battibecchi tra Tina Cipollari e uno dei cavalieri, nel frattempo c'è stato anche un colpo di scena per Federico Mastrostefano, pronto per uscire con Rosanna che, però, gli ha preferito un nuovo cavaliere.

