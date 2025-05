video suggerito

Alessio Pili Stella insieme a Claudia Lenti dopo Uomini e Donne: fotografati insieme in un ristorante Alessio Pili Stella è stato fotografato in un ristorante di Lecce in compagnia di Claudia Lenti, ex dama conosciuta a Uomini e Donne. Il cavaliere era tornato nel programma dopo la fine della loro storia: terminate le registrazioni del programma, potrebbe essere tornato tra le sue braccia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

99 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessio Pili Stella è stato avvistato con la sua ex conosciuta a Uomini e Donne, Claudia Lenti. Il Cavaliere del Trono Over era tornato nel programma dopo la fine della loro storia d'amore: si era rimesso in gioco frequentando numerose dame tra cui Luana e Francesca Cruciani, ma con nessuna è scattata la scintilla. L'esperto del programma Lorenzo Pugnaloni ha condiviso tra le stories una foto che lo ritrae in compagnia dell'ex dama pugliese.

La foto di Alessio Pili Stella e Claudia Lenti: la segnalazione

In una foto condivisa tra le stories di Instagram da Lorenzo Pugnaloni, è possibile vedere Alessio Pili Stella di nuovo vicino a Claudia Lenti. I due si resero protagonisti del Trono Over nella passata stagione televisiva: si lasciarono e lui fu l'unico dei due a tornare nel programma, pronto per rimettersi in gioco. Non ha trovato però intesa con nessuna donna presente nel parterre femminile concludendo l'edizione senza lieto fine. A quanto pare, il lieto fine lo ha trovato lontano dalle telecamere sancendo la pace con la sua ex. I due sono stati fotografati da una talpa in un ristorante a Lecce.

Tra le stories, il giornalista esperto del dating show di Maria De Filippi ha condiviso un altro indizio che potrebbe confermare il ritorno di fiamma con l'ex dama. "Il giorno dopo l'ultima registrazione ha rimesso le foto con Claudia che aveva tolto quando si lasciarono" ha scritto un utente.

Claudia Lenti a febbraio: "Mi disse che non sarebbe mai tornato a Uomini e Donne"

Lo scorso febbraio, durante la partecipazione di Alessio Pili Stella nello studio di Maria De Filippi, Claudia Lenti, intervistata dal settimanale Mio, raccontò della storia con il cavaliere finita per colpa della distanza "che non ci ha aiutato". "Abbiamo anche due stili di vita diversi, volevo un tipo di rapporto differente rispetto a quello che desiderava Alessio. Preferisco vivere un rapporto simbiotico con il mio compagno; lui, invece, ne predilige uno un po’ più libero e svincolato", raccontò. L'ex dama raccontò inoltre di averlo sentito poco prima che tornasse a Uomini e Donne. "Lui mi diceva che non sarebbe mai tornato nel programma e su questo è stato incoerente. Se avesse detto il contrario, non avrei avuto nulla da dire. In fondo è una bellissima esperienza. Il cinque settembre mi ha detto che non sarebbe tornato neanche se avessimo ricevuto l’invito per raccontare la fine della nostra storia; dopo una settimana, invece, l’ho ritrovato lì. Ci sono rimasta male", le parole.