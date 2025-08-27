Anticipazioni prima puntata Uomini e Donne: ex tentatore tra i corteggiatori, in studio torna un volto storico

Martedì 26 agosto 2025 si sono svolte le prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A fianco della conduttrice, anche quest’anno, ritornano Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tutte le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Martedì 26 agosto 2025 si sono svolte le prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A fianco della conduttrice, anche quest’anno, ritornano Gianni Sperti e Tina Cipollari, presenti in studio come opinionisti. Tutte le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Anticipazioni Uomini e Donne: le novità della prima puntata

Nel parterre del trono over, al centro della scena ci sono Giuseppe e Rosanna. Dopo essersi lasciati durante la pausa estiva, hanno raccontato di aver tentato più volte un riavvicinamento. In studio, però, gran parte del pubblico ha preso le parti di Giuseppe, accusando Rosanna di non essere stata sincera neppure nella scorsa edizione. Oggi, la situazione è completamente diversa: lui ha iniziato una nuova relazione, mentre lei è rientrata nel programma.

Tra gli ospiti, hanno fatto ritorno anche Asmara e Cristiano, arrivati in studio insieme al figlio. Per Gemma Galgani, invece, ci sono due nuovi pretendenti e ha accettato di conoscerli entrambi. Tina Cipollari ha colto l’occasione per ironizzare sul lavoro estivo di Gemma come barista, riprendendo il vecchio soprannome di “bigliettara”. Anche Arcangelo è tornato al centro dell’attenzione, dichiarando di volere con la Dama un confronto sincero, ma Gemma ha rifiutato.

I nuovi tronisti e il ritorno di un volto storico

Tra le novità più rilevanti del trono over, si segnala anche il ritorno di un volto storico del programma: Federico Mastrostefano, ex tronista nel 2009, entra oggi a far parte del parterre maschile.

Federico Mastrostefano, ora nel parterre del Trono Over

Quanto al trono classico, sono stati presentati i nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania, che hanno parlato del tipo di relazione che cercano. Tra i nuovi corteggiatori ha attirato attenzione la presenza di un ex tentatore, che ha subito incuriosito il pubblico. Tina ha rassicurato entrambi i tronisti promettendo l’arrivo di altri corteggiatori e corteggiatrici “ancora più belli” nelle prossime puntate.