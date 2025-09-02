Quando inizia Amici 25, la data della prima puntata del talent di Maria De Filippi

Riparte domenica 21 settembre su Canale5 la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent è pronto a formare una nuova classe di allievi che saranno seguiti dai professori di canto e ballo. Veronica Peparini sarebbe di nuovo nel cast, tutte le novità.

La scuola di Amici sta per riaprire le porte. Il talent show di Maria De Filippi, dopo la vittoria di Daniele, è pronto a tornare in scena e in tv con una nuova edizione: nuovi allievi, tra cantanti e ballerini, torneranno a inseguire il loro sogno e sfidarsi per raggiungere la vetta della classifica finale. Seppur la notizia non sia ancora stata confermata, dovrebbe esserci un grande ritorno sul tavolo dei professori: Deborah Lettieri, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe lasciato il suo posto a Veronica Peparini. Il programma è pronto a ripartire con i pomeridiani domenicali e i daytime durante la settimana: la prima puntata è stata fissata per domenica 21 settembre 2025.

Quando va in onda la prima puntata di Amici 25

Domenica 21 settembre 2025 è la data di partenza per la nuova edizione di Amici. Fonte Publitalia. Dopo la pausa estiva, nello studio di Maria De Filippi si formerà la nuova classe di allievi, tra cantanti e ballerini, pronti a mettersi in gioco nel lungo percorso nel talent. Non si conosce ancora la data in cui sarà registrata la puntata che è stata programmata per la messa in onda il 21 settembre, dalle ore 14 su Canale5. I casting sono ancora aperti, così come fa sapere il profilo social del talent.

Il cast di Amici 25: i professori e gli allievi

Tra veterani e grandi ritorni, la nuova edizione di Amici sta già scaldando i motori per ripartire. Nell'ultimo mese è girata l'indiscrezione secondo la quale Veronica Peparini tornerà a vestire i panni di insegnante di ballo nella scuola di Maria de Filippi: dovrebbe prendere il posto di Deborah Lettieri che nell'ultima edizione del Serale ha affiancato Anna Pettinelli. Dovrebbero essere confermate le presenze di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, ormai veterani dietro al bancone dei professori. Si attendono conferme.