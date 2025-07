Veronica Peparini torna ad Amici come prof di ballo, l’indiscrezione sulla prossima edizione del talent

La nuova edizione di Amici è ormai alle porte e ci sarebbero cambiamenti in vista tra i professori. Se gli insegnanti di canto rimarranno gli stessi delle ultime edizioni, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, diversa potrebbe essere la formazione della commissione di ballo. Al fianco di Alessandra Celentano e Emanuel Lo, si vocifera il ritorno di una storica insegnante al posto di Deborah Lettieri. Ecco di chi si tratta.

Veronica Peparini torna ad Amici, l'indiscrezione sulla prossima edizione

Stando a quanto riporta il settimanale Chi, Veronica Peparini tornerà a essere una prof di ballo nella scuola di Amici, nell'edizione in partenza a settembre. Per la coreografa, il talent di Maria De Filippi è diventato negli anni una vera e propria casa: ha già ricoperto il ruolo dal 2013 al 2022 e tra i corridoi ha anche incontrato il marito Andreas Muller, allievo e vincitore, poi nel cast dei professionisti. La figura di Peparini andrebbe a sostituire quella di Deborah Lettieri, arrivata solo lo scorso anno dietro al bancone della scuola. Per il momento però si tratta solamente di indiscrezioni e non c'è nessuna conferma o smentita da parte della diretta interessata.

Il rapporto di Veronica Peparini con Amici

Con il passare degli anni, Amici è diventato per Peparini un pilastro della sua vita professionale ma anche privata. Nel talent, infatti, ha conosciuto Andreas Muller, suo attuale marito, che ha sposato con rito civile lo scorso 23 luglio. Le loro strade si sono incontrate nel talent di Maria De Filippi ma, come hanno raccontato a Fanpage.it, il legame si è consolidato solo dopo. "La nostra relazione in realtà si è consolidata dopo che lui ha vinto il programma, anche se sicuramente il sentimento era nato già prima. Nella scuola però cercavamo di evitarlo in tutti i modi", ha spiegato la coreografa. Entrambi hanno sempre potuto contare sull'appoggio della conduttrice, come ha raccontato Muller: "Ci ha supportato e continua a farlo ancora oggi, magari più silenziosamente".